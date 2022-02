Lehrkräfte werden weiterhin händeringend gesucht

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, beklagt nach wie vor einen Lehrermangel am Hochrhein. Viele Stellen seien nicht besetzt.

Nachmittags an der Grund- und Werkrealschule in Gurtweil, einem Ortsteil von Waldshut-Tiengen: Durch ein Fenster sieht man Schüler beim Experimentieren im Labor, andere machen im Flur ihre Hausaufgaben. Da stürmen Kinder mit Maske in den Hof und toben sich aus. Alles scheint normal, doch die Situation ist angespannt. Denn wie überall am Hochrhein fehlen auch an dieser Schule Lehrkräfte, berichtet Englischlehrer Arne Scharf.

"Der Markt ist quasi leergefegt und da ist es schwierig Personal zu gewinnen."

Sein Chef versuche alles, versuche beispielsweise, ehemalige Kollegen, die schon im Ruhestand sind, zurückzugewinnen.

Hoher Anteil an Lehrkräften ohne 2. Staatsexamen oder Quereinsteiger

Der Lehrermangel am Hochrhein ist schon lange ein Problem. Viele Stellen seien nicht besetzt, sagt Benita Hasselblatt, die sich zusammen mit dem Gurtweiler Englischlehrer in der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft engagiert: "Eine große Zahl an freien Stellen heißt zum Beispiel, dass wir in den letzten vier Schuljahren zahlreiche Neueinstellungen hatten. Davon sind ungefähr 50 Prozent Krankheitsvertretungen, sogenannte "Nichterfüller". Die haben nicht Lehramt studiert oder Lehramt studiert, aber nicht mit dem Referendariat abgeschlossen oder kommen aus ganz anderen Berufen und werden dann als Lehrkräfte eingestellt."

Siegrid Pfeifer (l.) ist sogenannte "Nichtererfüllerin", Benita Hasselblatt und Arne Scharf von der GEW setzen sich für Quereinsteiger ein und fordern für diese Lehrkräfte ein Weiterbildungskonzept SWR Laura Könsler

Quereinsteigerin ist als Lehrkraft ins kalte Wasser gesprungen

Die Einstellung von Aushilfslehrern erfolgt anfangs nur befristet. Und dann noch nicht mal für ein ganzes Jahr, sondern nur für das Schuljahr vom 1. Schultag bis zum letzten. Die Sommerferien werden ausgeklammert, die Lehrerkräfte müssen dann zum Jobcenter oder Arbeitsamt.

Solch eine sogenannte "Nichterfüllerin" ist auch Siegried Pfeifer. Sie ist ursprünglich gelernte Erzieherin. Angefangen hat sie in Gurtweil mit Musik-, Kunst- und Technikunterricht. Mittlerweile unterrichtet sie auch Geschichte und Geographie, im letzten Jahr sogar Chemie und Physik. Sie berichtet, wie es ihr anfangs erging: "Ich bin hierhergekommen, ich hatte nichts. Hier in Gurtweil ist ein tolles Kollegenteam, wo ich dann hinstehen konnte und sagen konnte: "Hallo, kann mir mal jemand helfen?" Sie habe keine Ahnung gehabt, was sie machen soll.

Weiter- und Fortbildungskonzept des Kultusministerium fehlt

Ihre Kolleginnen und Kollegen sind ihr zur Seite gestanden. Eine einzige Fortbildung in Sachen Schulrecht hat sie wahrgenommen, die war allerdings von der Gewerkschaft organisiert, sagt Pfeifer. Gewerkschafterin Benita Hasselblatt versteht nicht, dass das Kultusministerium sich angesichts des akuten Lehrermangels nicht stärker für Quereinsteiger engagiert, es fehle ein Weiterbildungskonzept: "Es ist Aufgabe vom Kultusministerium dafür zu sorgen, dass diese Lehrkräfte, die sich bewähren, während des Schuljahres eine Weiterbildung angeboten bekommen. Nicht aussteigen für ein Jahr und dann Fortbildung, sondern das muss begleitend laufen.

"Das ist ein Konzept, das wir schon lange, lange fordern und wo ich überhaupt keine Bewegung erkennen kann."

Anreize für ländlichen Raum schaffen

Aber ein bisschen Bewegung gab es in der Vergangenheit dann doch. Für Lehrkräfte mit mehreren befristeten Verträgen, gab es Verbesserungen: Bei 30 Monaten Beschäftigung werden sie unbefristet angestellt. Und auch die Zahl der Studienplätze wurde erhöht. Doch das wird sich erst in ein paar Jahren bemerkbar machen, so Hasselblatt. Und dann sei auch noch nicht gesichert, dass die Junglehrer ausgerechnet an den Hochrhein kommen wollen – hier müssten Anreize geschaffen werden.

"Es gibt ja dieses Landärztemodell, die Landärzte werden ja zusätzlich honoriert, wenn sie sagen, sie gehen nach dem Studium aufs Land. Das könnte man doch für Lehrkräfte genauso machen."

Lehrermangel am Hochrhein ist seitLangem ein bekanntes Problem (Symbolfoto) picture-alliance / Reportdienste Caroline Seidel

Auch Arne Scharf würde Anreize für junge Kollegen begrüßen. Denn ihm ging es schließlich ganz ähnlich. Dass so wenige Lehrer an den Hochrhein wollen, versteht er persönlich im Nachhinein nicht mehr: "Ich dachte - nach dem Referendariat, nach anderthalb Jahren bin ich hier wieder weg. Und dann bin ich doch dageblieben, weil ich es hier so schön fand. Es ist auf jeden Fall eine schöne Ecke, wo man auch sehr gut leben und unterrichten kann."