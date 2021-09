Gruselig: Zombie-Training im Europapark Rust

per Mail teilen

Bald ist wieder Halloween. Im Europapark Rust starten bereits im Oktober die "Horror-Nights". In die Rolle der Zombies schlüpfen dafür 17 Frauen und Männer. Und sie trainieren hart.

So langsam scharren sie schon mit den Klauen und den abgefaulten Händen: Im Oktober sind die Zombies im Europapark in Rust (Ortenaukreis) wieder los. Derzeit haben die angehenden Zombies dort noch intensives Training, damit es auch wirklich schrecklich wird.

Die "Rotters" beispielsweise, eine von sechs verschiedenen Zombiegruppen, die dann durch den Park irren, müssen erstmal harte Horror-Hausaufgaben machen, damit sie wirklich gute Zombies werden. Das Training dauert mehrere Wochen. Jedes Detail zählt - von der unnatürlich gekrümmten Haltung bis zum irren Blick.

"Schraubt euren IQ um 50 Prozent 'runter, denn das Einzige, was euch interessiert, ist Fressen und Fleisch. Und jetzt geht mal auf die Jagd, sucht mal nach Fleisch!"

In Kürze werden sich die 17 Zombie-Lehrlinge perfekt geschminkt und kostümiert zwischen den anderen Kreaturen durch den Park bewegen. Und unter den Gästen möglichst blanken Horror verbreiten. Sechs Wochen lang sind sie im Einsatz.

"Das Schwierigste ist, dass man permanent in der Rolle drin sein muss, in der Rolle drin bleiben muss."

"Ich glaube, jeder denkt sich am Anfang erstmal: Okay, ich mach mich hier zum Affen", erzählt Dominik Steiert. Aber wenn es alle gemeinsam machten, sei das irgendwann einfach egal. Steiert war schon öfter Horror-Kreatur in Rust. "Man freut sich eigentlich das ganze Jahr schon darauf, dass es wieder losgeht."