Zöllner haben mit Hilfe eines Drogenspürhundes in einem Paketshop in Erzingen im Kreis Waldshut ein Paket mit Kokain entdeckt. Das Paket war in der Dominikanischen Republik abgeschickt worden. Gleich beim ersten Schnuppern an dem Paket im Paketshop legte sich Drogenspürhund Odin vor dem Pakt auf den Boden. Für die Zöllner Grund genug, sich das Paket genauer anzuschauen - und tatsächlich hatte Odin den richtigen Riecher: Die Zöllner fanden 200 Gramm Kokain in dem Päckchen. Als ein Mann mit Wohnsitz in der Schweiz das Drogen-Paket abholen wollte, wurde er von den Zöllnern vorläufig festgenommen. Inzwischen wurde gegen den 34-Jährigen Haftbefehl erlassen.