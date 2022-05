Zoll deckt mutmaßliche Schwarzarbeit auf

Bei einer Großkontrolle in Lörrach, Freiburg und Offenburg ist der Zoll auf mehrere Verdachtsfälle von Schwarzarbeit gestoßen. Mehr als 70 Zöllnerinnen und Zöllner haben rund 80 Bauunternehmen kontrolliert. In sieben Fällen haben die Unternehmen mutmaßlich den Mindestlohn nicht korrekt ausbezahlt, in zehn weiteren Fällen möglicherweise Gehälter vorenthalten oder veruntreut. Das ist die Bilanz des Großeinsatzes des Hauptzollamtes Lörrach in Südbaden, bei dem rund 290 Beschäftigte befragt worden sind. Geprüft wird zudem ein Fall mutmaßlicher Scheinselbstständigkeit. Außerdem konnten sieben ausländische Beschäftigte keine Arbeitsbewilligung vorlegen. Die Kontrollen zur Schwarzarbeit waren Teil einer bundesweiten Aktion des Zolls.