Zöllner finden viel Geld im Strumpf

Zöllner sind in Weil am Rhein an der Schweizer Grenze gleich zwei Mal auf nicht angemeldetes Bargeld von insgesamt 60.000 Euro gestoßen. In einem ICE aus der Schweiz fanden die Zöllner bei der Kontrolle einer 33-jährigen Frau zwei Goldringe im Wert von 3.000 Euro, angeblich das Geschenk eines Schweizer Freundes. Auf die Frage nach Bargeld gab sie zunächst 8.000 Euro an. Die Zöllner stießen bei ihr schließlich auf rund 32.000 Euro, der Großteil davon eingewickelt in einen Strumpf in einem Schuh im Gepäck. Im Auto eines Mannes, der am Autobahnzoll Weil am Rhein ausreisen wollte, zählten die Zöllner rund 28.000 Euro nicht angemeldetes Bargeld in Einhundert- oder Fünfzig-Euro-Scheinen. Reisende, die wie in diesen beiden Fällen Bargeld von mehr als Zehntausend Euro bei der Ein- oder Ausreise nicht anmelden, erwarten Geldbußen von bis zu einem Viertel des Bargeldbetrages.