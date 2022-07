Guter Vorverkauf: Nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ZMF in Freiburg

Das Zelt-Musik-Festival in Freiburg

Das Zelt-Musik-Festival startet am 13. Juli und endet am 31. Juli 2022. Den Auftakt macht die Band Element of Crime. Höhepunkte des Programms sind die Auftritte von James Blunt am 19. Juli, Alice Merton am 22. Juli und Herbie Hancock am 30. Juli.

