ZMF Freiburg: Alle Topacts stehen fest

Das Programm der 41. Ausgabe des Zelt-Musik-Festivals am Freiburger Mundenhof ist komplett. Dieses Jahr sind mehr Künstlerinnen auf der Bühne. Unter den Headlinern: Anastacia.

Jetzt ist es fix: Das finale Programm des 41. Freiburger Zelt-Musik-Festivals (ZMF) 2025 steht fest! Ganz neu hinzugekommen ist unter anderem die deutsche Rockband Element of Crime. Das Besondere in diesem Jahr: Laut den Veranstaltern wird es ein "Power-Frauen ZMF". Für einige Shows sind die Karten schon vergriffen. ZMF-Geschäftsführerin Hanna Teepe sagte im Gespräch mit dem SWR, dass beispielsweise die Show von Gianna Nannini schon ausverkauft sei.

Viele "Powerfrauen" auf dem 41. Zelt-Musik-Festival

Im Zirkuszelt treten dieses Jahr neben Anastacia, der Punkmusik-Ikone Patti Smith auch Dee Dee Bridgewater und die fünfmalige Grammy Award-Gewinnerin Angelique Kidjo auf. Ein weiterer großer weiblicher Name auf der ZMF-Bühne in diesem Jahr: die Deutschpop-Künstlerin Lea. Außerdem wird auch die britische Singer-Songwriterin Amy Macdonald im August live am Freiburger Mundenhof zu hören sein. Es sei nicht besonders einfach, weibliche Artists zu buchen, so Hanna Teepe am Rande der ZMF-Pressekonferenz. Nach wie vor sei der Großteil der gebuchten Künstler auf Festivals männlich, so Teepe weiter.

Dabei gibt es supertolle weibliche Künstlerinnen, wie man auch dieses Jahr bei uns im Zirkuszelt sieht.

Mehrere Zaubershows beim ZMF in Freiburg

Auch Sigfried und Joy sind schon ausverkauft. Insgesamt wird es drei Zaubershows mit Sigfried und Joy geben, zwei für Kinder und eine für erwachsenes Publikum. Hanna Teepe zufolge sind Zaubershows gerade recht begehrt. Durch Instagram und TikTok seien Sigfried und Joy bekannt. Diese Werbekraft helfe natürlich, sagt Teepe. Ebenso bereits ausverkauft beim ZMF: das Konzert der Beatsteaks. Nicht nur auf der Bühne soll es was Neues geben. Auch ein Zelt selbst soll sich verändern: Aktuell sei eine neue rote Plane für das Zirkuszelt in Planung. Das Gelände am Freiburger Mundenhof an sich soll aber wieder ähnlich dem der letzten Jahre sein, sagt ZMF-Geschäftsführerin Hanna Teepe.

Premiere: ZMF-Programm steht so früh wie zuvor

Bei der 41. Ausgabe des Festivals sei man mit dem Programm so früh wie noch nie gewesen, so Hanna Teepe. Die ersten Tickets für 2025 seien schon vier Tage nach dem letzten ZMF-Festival erhältlich gewesen, so die ZMF-Geschäftsführerin weiter. Die Branche habe sich dahingehend geändert, dass man möglichst frühzeitig anfangen müsse, erzählt Teepe. In den letzten Jahren habe man zur Pressekonferenz im März noch eine Lücke im Programm gehabt. Es sei eine Premiere, jetzt schon das gesamte Programm vorliegen zu haben. Das gesamte Action-Programm mit rund 100 eintrittsfreien Veranstaltungen soll Hanna Teepe zufolge im Juni final im Programmheft bekannt gegeben werden. Das 41. Zelt-Musik-Festival mit mehr als 100 Konzerte, Workshops und Veranstaltungen findet ab Mitte Juli rund zweieinhalb Wochen am Freiburger Mundenhof statt.