In der Gemeinde Nordrach im Ortenaukreis sind zwei tote Ziegen gefunden worden. Möglicherweise hat ein Wolf die Tiere getötet. Wie das baden-württembergische Umweltministerium mitteilt, wird das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt in Freiburg die toten Tiere untersuchen. Fachleute des Amtes nahmen zudem DNA-Proben von den toten Tieren und schickten sie zur Untersuchung an ein Institut in Hessen. Die Gemeinde Nordrach liegt innerhalb des Fördergebiets "Wolfsprävention Schwarzwald“. Im Fördergebiet leben zwei residente Wölfe, einer im Nordschwarzwald und einer im Südschwarzwald.