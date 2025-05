per Mail teilen

Das Gras entlang des Bahngleises bei Lörrach muss wohl besonders lecker geschmeckt haben. Jedenfalls hielten sich einige ausgebüxte Ziegen genau dort auf - und blockierten den Bahnverkehr.

Am Freitagmorgen musste die Bahnstrecke zwischen Lörrach und Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) vollständig gesperrt werden, wie die Bundespolizeiinspektion in Weil am Rhein mitteilt. Der Grund: ausgebüxte Ziegen.

Entlaufene Ziegen am Bahngleis bei Lörrach

Gegen 7:50 Uhr wurde die Bundespolizei informiert: Mehrere Ziegen befinden sich zwischen den Bahnhaltepunkten Fahrnau und Hausen-Raitbach. Wie genau die 24 Ziegen aus ihrem Gehege ausbrechen konnten, ist noch unklar. Fakt ist, dass sich zehn von ihnen im Gleisbereich aufhielten, sodass der Bahnverkehr unterbrochen werden musste.

Ein Einsatz der etwas anderen Art für die Bundespolizisten aus Weil am Rhein: 24 Ziegen waren bei Lörrach ausgebüxt und blockierten die Gleise. Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Die Ziegen ließen sich zunächst nicht von den Beamten beeindrucken. Sie grasten seelenruhig auf und neben den Gleisen weiter, sagte ein Polizeisprecher. Erst als der 37-jährige Besitzer eintraf und einmal laut pfiff, reagierte die Leitziege. Im Eiltempo folgten ihr auch die anderen 23 Ziegen und die Gleise waren wieder frei. Nach etwa 40 Minuten konnte der Notfallmanager der Deutschen Bahn die Strecke wieder freigeben.