per Mail teilen

Drei entlaufene Ziegen haben in Schopfheim im Kreis Lörrach vier Autos leicht beschädigt, darunter auch einen Streifenwagen. Das gab die Polizei in Lörrach bekannt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind am vergangenen Freitag in Schopfheim (Kreis Lörrach) drei Ziegen ausgebüxt. Die Tiere gelangten auf ihrem Streifzug auch zum örtlichen Tennisplatz. Eine der Ziege kletterte dort mutig auf nebenan abgestellte Autos, hieß es. Ein Anrufer habe dies gleich der Polizei gemeldet.

Die Ziegen hatten auch vor einem Polizeiauto keinen Respekt. Sie beschädigten insgesamt vier Autos. Polizeipräsidium Freiburg

Ziegen ohne Respekt vor Polizei

Kaum war der Streifenwagen vor Ort, zeigte sich, dass die Ziegen vor dem Dienstfahrzeug genauso wenig Respekt hatten wie vor den privaten Autos. Gleich zwei Ziegen nutzten das Polizeiauto, wie die Beamten später schrieben, als "Ausblickmöglichkeit". Mit viel Zureden und einer Hundeleine gelang es den Polizisten irgendwann, alle drei Ziegen einzufangen und in einen Stall zu sperren. Schließlich übergab die Polizei die drei Ausreißer dem Ziegenhalter. Ihn erwarten nun Rechnungen für Kratzer und Hufspuren an insgesamt vier leicht beschädigten Fahrzeugen.