Nach Randalen in der Helene-Mauthe-Kindertagesstätte Schwenningen herrscht unter Erziehern und Eltern Fassungslosigkeit. Die Kita bleibt bis zur Sommerpause geschlossen.

Zertrümmerte Waschbecken, eingeschlagene Instrumente, zerkratzte Bildschirme. "Die Kinder haben geweint", erzählt die zweifache Mutter Hella Kuhar. "Da hat man keine Worte. Wer macht sowas? Warum in einem Kindergarten? Was sucht man überhaupt da?"

Feuerlöscher über alle Zimmer entleert

Mehrere Zimmer im Erd- und Obergeschoss wurden verwüstet, inklusive des Spielzeugs. Die Spuren des Einbruchs, der sich zwischen Samstag und Sonntag ereignet hat, sind unübersehbar. So auch eine Glasvitrine, in der die Kinder selbstgemachte Kunstwerke aufbewahrten. Die Täter zogen die Saiten aus einer Gitarre heraus und schlugen eine Kindertrommel ein. Zudem wurden sämtliche Feuerlöscher im Gebäudeinneren entleert. Der Schaden: mehrere tausend Euro, so die Polizei.

Kindergarten-Leiterin Ina Bürkle-Wolf erzählt: "Ich war ziemlich entsetzt. Eigentlich fühlen sich die Kinder hier wohl und wenn man weiß, dass da irgendwelche Unbefugte hier ihr Unwesen treiben, macht das schon was mit einem."

"Wenn ich ehrlich bin, hab ich sowas noch nie gesehen. Also, dass man mit so einer Aggression Dinge zerstört.“

In dieser Glasvitrine befanden sich Kunstwerke von den Kindern. SWR

OB Roth kündigt Belohnung für Hinweise auf Täter an

Auch Oberbürgermeister Jürgen Roth (CDU) zeigte sich angesichts des angerichteten Schadens erschüttert. Um den oder die Täter rasch zu ermitteln, verspricht das Stadtoberhaupt deshalb eine sogenannte "Fangprämie". Wer mit Hinweisen dienen kann, die helfen, den oder die Täter zu überführen, erhält von der Stadt eine Prämie von 500 Euro.

Roth kündigte an, die Installation von Sicherheitskameras zu prüfen. "Das ist für mich völlig unverständlich, wie man so einen Kindergarten derart kaputt machen will. Das ist das erste Mal in meiner Berufserfahrung, dass ich so was mitkriege", so der Oberbürgermeister.

Zeugen gesucht

Am Montag war die Polizei zur Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, denen am Wochenende im Bereich der Helene-Mauthe-Kindertagesstätte im Stadtbezirk Schwenningen etwas Besonderes aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Villingen-Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/8500-0 zu melden.