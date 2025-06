Camping im Urlaub kann jeder. Aber im Alltag? Ein Bundestagsabgeordneter aus Emmendingen schwört drauf. Für Sitzungswochen packt er neben Anzug und Krawatte auch ein Wurfzelt ein.

In Sitzungswochen wohnt der Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner (SPD) aus dem Walhkreis Emmendingen-Lahr auf einem Berliner Campingplatz. Auf eine schicke Zweitwohnung am Potsdamer Platz verzichtet er. Der Parlamentarier findet in der Natur einen Ausgleich von den stressigen Sitzungswochen.

Anzug für den Bundestag hängt an Zeltdecke

Johannes Fechner schwärmt im Nieselregen von der frischen Luft. Er steht im Trikot des SC Freiburg, mit Handtuch über der Schulter und Badelatschen an den Füßen vor den Duschräumen eines Berliner Campingplatzes. Der Bundestagsabgeordnete hat an diesem Morgen Glück: Keine Warteschlange. Der Dusche steht nichts mehr im Weg. Die nimmt er "kalt morgens, um richtig wach zu werden", sagt Fechner.

Nach der Dusche geht es für den Parlamentarier zum Umziehen zurück in seinen kleinen Zweitwohnsitz: ein Ein-Personen-Zelt, gerade hoch genug, um darin zu sitzen. Seine Kleidung hängt dort an einem Kleiderbügel von der Zeltdecke. Frisch umgezogen schlüpft Fechner mit Anzug und roter Krawatte aus seinem Zelt. Ein neuer Tag im Bundestag wartet auf ihn.

Abgeordneter nach Feierabend im Camping-Biergarten

Als Bundestagsabgeordneter verbringt Fechner rund 20 Wochen im Jahr in Berlin. An den meisten Tagen ist er von morgens früh bis kurz vor Mitternacht unterwegs. Für die restlichen paar Stunden lohne es sich nicht, viel Geld für ein Hotel auszugeben, findet Fechner. Auch wolle er angesichts der Wohnungsnot keine Wohnung für sich beanspruchen.

Außerdem sei es auf dem Campingplatz geselliger. "Wenn der Biergarten abends noch auf hat, trinkt man noch ein Radler zusammen", sagt Fechner. Mit den anderen Campern verstehe er sich gut. Viele wüssten nicht einmal, dass sie sich die Sanitäranlagen mit einem Parlamentarier teilen.

Zeltender Abgeordneter ist umstritten

Auf Social Media gibt Fechner Einblicke in sein Leben als campender Abgeordneter: In einem Instagram-Video auf seinem Account steigt er in Anzug und Krawatte aus dem Zelt - und rein in den schwarzen Audi samt Fahrer. Die einen kommentieren auf Instagram begeistert seinen einfachen Lebensstil. Die anderen dagegen äußern in den Kommentaren, dass der Camper- Lebensstil nicht mit dem Chauffeur-Dienst zusammenpasse.

"Das ist die beste Erholung von einer stressigen Sitzungswoche."

Johannes Fechner ist seit 2013 Abgeordneter im Bundestag in Berlin. Seit 2019 zieht es ihn in den wärmeren Monaten von April bis Oktober auf den Campingplatz. Für ihn sei das ein guter Ausgleich zu seiner politischen Arbeit.