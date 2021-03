Eine Kommune legt Geld bei einer Bank an und es stellt sich heraus - mehrere Millionen - einfach weg. Das ist das Schicksal, das Bötzingen ereilt hat. Nach der Pleite der Greensill Bank muss die Gemeinde am Kaiserstuhl um Gelder in Höhe von 13,2 Millionen Euro bangen.

Eine Kommune legt Geld bei einer Bank an und es stellt sich heraus - mehrere Millionen - einfach weg. Das ist das Schicksal, das Bötzingen - so sieht es aktuell aus - ereilt hat. Nach der Pleite der Greensill Bank muss die Gemeinde am Kaiserstuhl um Gelder in Höhe von 13,2 Millionen Euro bangen. Die Chancen dieses Geld zurückzubekommen, stehen schlecht: Denn während Privatanleger ihre Einlagen zurückerhalten könnten, droht den Kommunen ein herber Verlust. Dennoch will die Gemeinde nicht kampflos aufgeben. Was genau sie bisher unternommen hat, um um ihr Geld zu kämpfen, darüber hat sie gestern bei einer Bürgerversammlung in der Bötzinger Sporthalle aufgeklärt.