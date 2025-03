Zeitzeuge erinnert Freiburger Bombennacht

per Mail teilen

Vor 80 Jahren, am 27.11.1944, ist die britische Royal Air Force den schwersten Luftangriff auf Freiburg im Zweiten Weltkrieg geflogen. In der Stadt gibt es deshalb verschiedene Gedenkveranstaltungen. Das SWR Studio Freiburg erinnert mit Zeitzeugen an die Bombennacht 1944. Der Freiburger Werner Kästle hat den Angriff als 12-jähriger Junge überlebt. Er wünscht sich eine Welt ohne Kriege.