8.000 Exemplare und druckfrisch - "Rheinblick" heißt die neue deutsche Ausgabe der elsässischen Tageszeitung "Dernieres Nouvelles d‘Alsace". Sie beschäftigt sich mit grenzübergreifenden Themen und richtet sich an junge Leser.

Nach neun Jahren gibt es sie erstmals wieder - eine deutsche Ausgabe der elsässischen Tages-Zeitung DNA, die als 20-seitige wöchentliche Beilage erscheint. "Rheinblick" knüpft damit an eine lange Tradition der DNA an, denn Deutsch war die ursprüngliche Sprache der Zeitung, die 1877 gegründet wurde.

Grenzüberschreitende Themen für junges Publikum

Nachdem die deutsche Ausgabe 2012 eingestellt wurde, soll "Rheinblick" nun einen grenzüberschreitenden Charakter haben und junge Leser ansprechen. Die Zeitung "richtet sich eher an Jüngere, die deutsch reden, weil sie es in der Schule gelernt haben, die ihre Einkäufe in Deutschland machen und dort auf Konzerte gehen", erklärt Frédéric Vézard, Chefredakteur der DNA. Während der ersten zwei Monate sollen die Abonnenten der früheren Beilage die Wochenzeitschrift kostenlos erhalten.