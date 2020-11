Mit den Legenden des Montreux Festival auf einer Bühne: Für junge Talente in Zürich ist der große Traum nun Wirklichkeit geworden. Die Konzertreihe "Timeless" macht es möglich.

In Montreux trafen sich die Legenden: B.B. King, Johnny Cashoder, Patti Smith. Alle verewigt im Filmarchiv des Montreux Jazz Festival. Perlen daraus zeigt der Veranstalter Samuel Bane in einer Konzertreihe namens "Timeless".

Samuel Bane ist Mitbegründer von Timeless und erklärt sogleich, warum die Konzertreihe diesen Namen trägt: "Es heißt Timeless, weil es eigentlich eine Verschmelzung ist von dem was war, was heute ist, und was noch kommt. Also wir bringen Legenden von früher auf der Bühne zusammen mit Schweizer Jungmusikern."

Am Start unter anderem die Blues Rock Band 'Velvet Two Stripes'. Bandmitglied Sophie Diggelmann ist begeistert von dieser Idee: "An einem Abend spielen, an dem auch gleichzeitig Streamings deiner größten Idole sind - und mit ihnen genannt zu werden an einem Abend - das ist wahnsinnig schön und das, was uns am meisten geflasht hat."

Sara Diggelmann von 'Velvet Two Stripes' ist überglücklich, denn "wer kann schon von sich behaupten B.B. King, Rory Gallagher und Patti Smith als 'Vorgruppe' zu haben."

Einen Abend lang die Bühne live teilen mit den Stars der Leinwand. Das schürt Träume selbst einmal am legendären Festival spielen zu dürfen.