10-jähriges Jubiläum: "Zollfreie Straße" entlastet Weil und Lörrach vom Verkehr

Die "Zollfreie Straße", die den Tüllinger Berg über die Schweiz umfährt und Lörrach und Weil am Rhein verbindet, entlastet beide Städte vom Verkehr. Es gibt sie seit zehn Jahren.

Die 2013 eröffnete "Zollfreie Straße" entlastet seither das Lörracher Bergdorf Tüllingen und den Schweizer Nachbarort Riehen vom Autoverkehr. Das ist auch in Weil am Rhein so, sagt Weils Oberbürgermeister Wolfgang Dietz. Er verweist auf aktuelle Zählungen, wonach täglich rund 22.000 Fahrzeuge auf der "Zollfreien" unterwegs sind.

Wäre diese Zollfreie Straße nicht, würden 22.000 Fahrzeuge auf unserer Hauptstraße durch die gesamte Innenstadt fahren.

Über die "Zollfreie" ist so leidenschaftlich und so lange gestritten worden wie über kaum eine andere Straße in Südbaden. Das lag an Umweltschutzgründen und auch daran, dass der Straßenverlauf auf gut 700 Metern über Schweizer Gebiet führt und deshalb mehrere Staatsverträge mit der Schweiz nötig waren.

Durch den Tunnel der "Zollfreien Straße" zwischen Weil am Rhein und Lörrach fahren täglich rund 22.000 Fahrzeuge. SWR Matthias Zeller

Die "Zollfreie Straße", die gut 700 Meter lang ist und einen Tunnel und eine Brücke umfasst, hat 60 Millionen Euro gekostet. Auf Kosten des deutschen Staates bekam die Schweizer Gemeinde Riehen ein neues Freibad, weil das bisherige dem Straßenprojekt weichen musste.

Weils OB Wolfgang Dietz erinnert sich noch gut an den Widerstand in Riehen gegen die "Zollfreie Straße", unter anderem durch den Basler Martin Vosseler. Der Arzt und Umweltaktivist wollte Eisvogel und Wasseramsel gegen das Bauvorhaben verteidigen, kettete sich an einem Baum an und trat sogar in einen - später abgebrochenen - Hungerstreik:

Ich trinke nur Tee und Wasser, ab der vierten Woche nehme ich auch eine Gemüsebouillon.

Mit Baumbesetzungen und Hungerstreik hatten Umweltaktivisten einst versucht, den Bau der "Zollfreien Straße" zu verhindern. picture-alliance/dpa I Patrick Seeger

Einer der ersten, der 2013 über die frisch eröffnete "Zollfreie" fuhr, war Helmut Ruser. Er hat sich in der Interessengemeinschaft "Pro Zollfreie" in Lörrach-Tüllingen engagiert:

"Ein großer Freudentag – nach so vielen Jahren Kampf."

Rund 160 Jahre hatte es gebraucht bis aus der Idee von der "Zollfreien" tatsächlich eine Straße über Schweizer Gebiet wurde. Bei der Eröffnungsfeier zitierte die damalige Lörracher Oberbürgermeisterin Gudrun Heute-Bluhm aus dem ersten Staatsvertrag dazu - zwischen der Schweiz und dem Badischen Großherzogtum:

"Die Großherzoglich Badische Regierung erhält das Recht [...] eine Strasse auf [...] schweizerischen Grund und Boden zu bauen."

Wie groß die Freude über die neue Verbindung zwischen Lörrach und Weil am Rhein zeigte sich daran, dass Weils OB Dietz zu seiner Kollegin Gudrun Heute-Bluhm – mit der er nicht immer auf einer Wellenlänge war - vor versammelten Publikum bei der Straßeneröffnung sagte: "Gehen wir jetzt zu Dir oder zu mir?"