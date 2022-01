Zebra-Nachwuchs im Zoo von Mulhouse

Groß ist die Freude im Zoo von Mulhouse. Im November wurde dort ein Grevy-Zebra geboren, das sind die größten und auch die am engsten gestreiften Zebras von allen.

Das Fohlen ist noch keine zwei Monate alt: Seit einigen Tagen macht die kleine Lewa ihre ersten Ausflüge ins Freigehege; sehr zur Freude der Zoobesucher.

Die Schönheit der Zebras fasziniert die Besucher. Das Kleine, immer dicht an der Seite seiner Mutter, lässt die Herzen höher schlagen. Es wurde am 6. November geboren.

Population ist stark gefährdet

Grevy-Zebras sind an den vielen eng nebeneinander liegenden Streifen gut zu erkennen. Es ist mit 1,50 Meter Schulterhöhe die größte Zebra-Art. Diese Population ist von allen Zebras am stärksten gefährdet. Alexandre Petry, Tierpfleger im Zoo Mulhouse weiß, dass das Grevy-Zebra in freier Wildbahn in mehrfacher Hinsicht bedroht ist: "Da ist der Klimawandel, der in Ostafrika immer mehr Dürreperioden verursacht. Dann gibt es die Wilderei; und auch die Lebensräume schrumpfen immer weiter, weil die Region dicht besiedelt ist."

Benannt ist die kleine Lewa übrigens nach einem Wildtierreservat in Kenya. Über den Namen haben Zoobesucher online abgestimmt.

Diesen und alle weiteren Beiträge von "Dreiland Aktuell" in der Sendung "SWR Aktuell Baden-Württemberg" vom 2.1.2022 gibt es in der Mediathek (Link unten). Der Abschnitt "Dreiland Aktuell" beginnt bei Minute 04:34.