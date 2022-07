Im Europa-Park sind durch Reizgas zahlreiche Menschen verletzt worden. Ein Streit unter Jugendlichen war in einer Hotellobby eskaliert.

Am Donnerstagnachmittag ist in einer Hotellobby im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) bei einer Auseinandersetzung Reizgas versprüht worden. Dabei seien zwei Beteiligte verletzt worden, so die Polizei am Abend in einer Mitteilung. Das Gas habe sich anschließend in der Lobby verteilt, rund 25 Personen wurden dadurch leicht verletzt. Unter den Verletzten sei auch eine Reihe Menschen, die mit der Auseinandersetzung nichts zu tun hatten.

Ursache war offenbar ein handfester Streit zwischen mehreren Jugendlichen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Auch der Seelsorger des Europa-Parks war vor Ort. Der Lobbybereich des Hotels wurde kurzzeitig geräumt, am Abend konnte der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden.

Auseinandersetzung im Europa-Park: Ursache unklar

Warum es zu der Auseinandersetzung in der Lobby kam, müsse noch geklärt werden, so die Polizei weiter. Gegen die namentlich bekannten Jugendlichen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.