Moritz Jenne ist Gastronom in Kirchzarten bei Freiburg. Der neue Teil-Lockdown geht auch ihm mächtig auf die Nerven. Doch statt zu jammern hat er sich hingesetzt und ein Lied geschrieben. Darin singt er sich den Frust von der Seele.

Gastronom Moritz Jenne und Ehefrau Dorotea in Kirchzarten bei Freiburg sind echte Macher. Sobald klar war, dass die Gaststätten schließen müssen, schrieb er ein Lied rund um ihren Abholservice. Sein dreiminütiges Video ist auf Youtube der absolute Renner.

"Jetzt kam diese Lockdown-Geschichte, dann haben wir überlegt, was können wir machen? Meine Frau wollte wieder was covern und den Text ändern und ich hab gesagt: Komm das dauert zu lang, das muss jetzt schnell gehen. Lass' mich mal machen." Moritz Jenne, Gasthaus "Herr Fröhlich", Kirchzarten

Eigentlich schlägt Moritz Jennes Herz für die Punk-Musik, doch für den Werbesong in eigener Sache sollte es ein bisschen weniger wild sein: "War eine schnelle Geschichte, der Text ging schnell von der Hand, ist auch einfach geschrieben - nichts Kompliziertes - dass es jeder versteht. Und es soll auch ein bisschen lustig sein."

Rosalie und Charlotte, die Töchter von Moritz Jenne, fühlen sich fast schon wie Popstars SWR

Sie waren sofort am Start, die Töchter Rosalie und Charlotte. Was ihnen an dem Lied gefällt? "Ich mag alles. Dass wir mitsingen können und dass die Welt es sieht", sind sie sich einig. Für den Refrain rekrutierte Moritz Jenne einfach seine Mitarbeiter, etwa Nadine Regel, seine Restaurant-Leiterin: "Es ist mega, es macht einfach nur Spaß. Es ist doch toll, wenn viele Menschen jetzt schlecht gelaunt sind aufgrund der ganzen Pandemie und da kommt der Chef mit einer Bomben-Idee um die Ecke. Da sind wir alle mit dabei und ziehen natürlich alle mit."

Singt den Refrain: Nadine Regel, Restaurant-Leiterun im "Herr Fröhlich" in Kirchzarten SWR

Als die Gastronomie Anfang November wieder schließen musste, haben sie in Kirchzarten ihren Abholservice aktiviert, damit ihnen die Gäste treu bleiben und die Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit müssen.

"Schockiert hat es uns nicht, es war wie beim ersten Lockdown abzusehen. Wer da überrascht war, hat damals nicht aufgepasst. Im Endeffekt konnte man sich vorher schon darauf vorbereiten." Moritz Jenne, Gastronom in Kirchzarten

Mit seinem Werbesong hat Moritz Jenne obendrein einen Hit auf Youtube gelandet und seine Töchterchen fühlen sich dabei fast schon wie Popstars. Dank der pfiffigen Idee ihres Papas.