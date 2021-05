Seine monumentalen Gemälde haben Yan Pei-Ming bekannt gemacht. Jetzt ist in Colmar die Ausstellung "Im Namen des Vaters" zu sehen - eine Art Zeitreise durch das Leben des Künstlers.

Monumentale Portraits berühmter Persönlichkeiten, Re-Interpretationen bekannter Meisterwerke, die Beschäftigung mit zeitgeschichtlichen Themen: All diese Arbeiten haben den Künstler Yan Pei-Ming international bekannt gemacht.

Ausstellung dreht sich um Yan Pei-Mings Leben

Bei der Ausstellung im Museum Unterlinden in Colmar stehen allerdings nicht länger andere im Vordergrund seiner Arbeit - es wird persönlich. In der Ausstellung geht es darum, was Yan Pei-Ming in seiner eigenen Kindheit prägte: sein biologischer Vater in verschiedenen Lebensphasen, aber auch Mao - so etwas wie ein chinesischer Übervater. Yan Pei-Ming zeigt damit erstmals eine Zeitreise durch sein Leben.

Yan Pei-Mings Gesicht und Name sind schon heute ein Stück Kulturgeschichte. Die Kuratorin der Ausstellung in Colmar, Frédérique Goerig-Hergott, findet dabei vor allem den Kontrast des Künstlers zwischen Figuration und Abstraktion besonders:



"Damit passt er exakt zu unserer eigenen Sammlung im Bereich Moderne Kunst. Und das Verhältnis zwischen moderner und antiker Kunst in unserem Museum ist natürlich sehr spannend."

Auch die Coronavirus-Pandemie bekommt ihren Platz

Und auch am Thema der Coronavirus-Pandemie kommt der Künstler nicht vorbei. Er widmet dem Coronavirus sogar ein Gemälde mit dem Titel "Pandemie".