per Mail teilen

Die Nachfrage nach sogenannten Wolfsschutzzäunen ist in diesem Jahr deutlich angestiegen. Im Jahr 2020 gingen bei der Naturschutzbehörde im Landratsamt Waldshut zwei Anträge auf Förderung ein. In diesem Jahr waren es bereits 34. Das Land bezuschusst die Aufstellung der Zäune. Nur wer seine Viehherde vor dem Wolf schützt, bekommt im Falle eines Wolfsrisses auch eine Entschädigung. Bislang sei nur ein geringer Teil der Weiden mit den Spezialzäunen gesichert, so Hansjörg Stoll vom zuständigen Landschaftserhaltungsverband des Landkreises Waldshut. Der Bedarf sei groß und die Landesregierung habe die Förderung für die Aufstellung der Zäune für die nächsten vier Jahre zugesichert.