Auf der Jagd ist einem jungen Jäger in Fröhnd (Kreis Lörrach) ein Wolf über den Weg gelaufen. Er zückte sein Handy und filmte das Tier. Die Behörden bestätigen: Es war ein Wolf.

Um welchen Wolf es sich bei dem Tier handelte, lässt sich laut der Forstlichen Forschungs- und Versuchsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Freiburg auf dem Film aber nicht erkennen. Bislang sind drei Wölfe im Schwarzwald ansässig.

Gefilmt wurde der Wolf in Fröhnd von Jungjäger Matthias Bündtner. Der 25-jährige aus Fröhnd war an jenem Abend Ende Juli mit seinem Auto zur Jagd unterwegs. Es war noch hell, als er mit dem Auto in eine 180 Grad-Kurve fuhr.

"Ich habe den Wolf wohl aufgeschreckt."

Der Wolf lief etwa zehn Meter vor der Kühlerhaube des Autos von Matthias Bündtner über den Weg. Geistesgegenwärtig zückte der Jungjäger sein Handy und filmte das Tier. Während des Filmens wurde ihm klar, dass es tatsächlich ein Wolf sein musste.

"Im ersten Moment war ich erschrocken."

Im Kreis Lörrach waren erstmals Ende 2021 genetische Spuren eines Wolfes gefunden worden. Sie konnten in der Gemeinde Wieden an einem toten Reh und an Kot nachgewiesen werden. So gut wie auf dem Video des Jägers aus Fröhnd ist der Wolf im Schwarzwald bislang noch nicht gefilmt worden.