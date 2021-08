per Mail teilen

Auf der A5 bei Lahr (Ortenaukreis) ist am Sonntagmittag ein Wohnwagen komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, fing der Wohnwagen in einem Baustellenbereich Feuer. Die Feuerwehr rückte an und musste die Autobahn für die Löscharbeiten zeitweise voll sperren. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu zehn Kilometern Länge. Nach zwei Stunden war der Brand gelöscht und die Strecke konnte wieder freigegeben werden. Verletzt wurde niemand. Die Unfallursache steht noch nicht fest, die Polizei vermutet aber einen technischen Defekt. Demnach ist der Wohnwagen ein älteres Modell aus dem Jahr 1991. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.