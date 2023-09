In einem Haus in Kiechlinsbergen (Landkreis Emmendigen) ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot vor Ort.

Eine Person wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An der Wohnung enstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Feuerwehr löschte das Feuer mit neun Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften. Der Brand brach um kurz nach halb 6 Uhr morgens aus. Zur Ursache ist noch nichts bekannt. Die umliegenden Wohnungen blieben bewohnbar.