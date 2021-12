Unterkünfte reichen für Wohnsitzlose nicht aus

Trotz der Eröffnung neuer Wohnheime ist in Freiburg der Bedarf nach Unterkünften für Wohnsitzlose immer noch hoch. Viele leben auf der Straße.

Nachts draußen schlafen bei Minusgraden – ohne ein richtiges Dach über dem Kopf – das ist gerade jetzt im Winter besonders hart. In Freiburg sind nach Angaben der Stadt zurzeit rund 600 Menschen in Notunterkünften untergebracht. Der Bedarf ist aber weitaus höher. Das ist eine Erkenntnis aus einer Online-Veranstaltung am Donnerstagabend zur Situation der Wohnungslosen in Freiburg, zu der die CDU-Stadtfraktion alljährlich einlädt.

Unter der Schwabentorbrücke zuhause

Unter der Freiburger Schwabentorbrücke an der Dreisam haben mehrere Wohnsitzlose ihr Lager aufgeschlagen. Decken, Gaskocher, Klamotten liegen zwischen bunten Betonpfeilern mit Graffiti. Winfried mit grauem Bart, Mütze trägt eine Outdoorjacke. Er zeigt auf ein paar Matratzen: "Hier schlafen drei auf dieser Ebene und da haben wir noch Küchenreserve, da unten schlafen vier, und auf der anderen Seite nochmal einer."

Nicht alle Spenden sind sinnvoll

Seit acht Jahren lebt Winfried so, ohne Strom, Heizung oder fließend Wasser. Über Spenden freut er sich, aber manchmal laden die Leute einfach alles bei ihm ab, was sie nicht mehr gebrauchen können. Er aber auch nicht: "Da waren Dinge dabei, wie Damenunterwäsche oder Badematten, also es war schon sehr merkwürdig."

Trotz neuer Wohnheime nicht genügend Platz

Wie geht das, richtig helfen? Darüber haben sich am Donnerstag Vertreter der Stadt Freiburg, Sozialarbeiterinnen, Streetworker und Ehrenamtliche ausgetauscht. Mit dabei war Boris Gourdial. Er leitet das Amt für Soziales der Stadt Freiburg und sagt: "Trotz der Eröffnung von neuen Wohnheimen im letzten Jahr ist der Bedarf nach Zimmern immer noch sehr hoch. Und die Pandemie hat die Lage nicht einfacher gemacht."

Kooperation mit der Stadtbau für Wohnraum

Eine wichtige Rolle bei der Suche nach einem Dach über dem Kopf spielt die Freiburger Stadtbau. Die Baugesellschaft hält seit eineinhalb Jahren zehn Prozent der städtischen Wohnungen für Wohnungslose vor. Gourdial erklärt: "Durch diese Kooperation mit der Freiburger Stadtbau konnten sehr viel mehr Menschen mit eigenem Wohnraum versorgt werden, 231 Mietverträge für mehr als 500 Menschen, das ist genau die Richtung, die wir gehen wollen, nicht weitere Wohnheime, sondern die Versorgung in Wohnraum."

Kältebus als weiteres Angebot

Für alle, die nicht so schnell an Wohnungen kommen, gibt es andere Hilfen. Seit November tourt ein Kältebus mit Suppen und Decken nachts durch Freiburg. Außerdem gibt es Wärmestuben und den Essenstreff. Dessen Leiter, Horst Zahner, ist überwältigt von der Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, besonders seit Beginn der Pandemie: "Bis zum heutigen Tag konnten wir 54.000 Essen kostenlos ausgeben. Und dass sich die Bevölkerung so stark engagiert, das finde ich außergewöhnlich toll. Wenn ein Mensch nichts zu essen hat, dann steht für ihn die Welt Kopf, dann nützt nichts reden, dann hat er Hunger."

Hilfe wird gerne angenommen - sinnvoll muss sie sein

Bei Winfried unter der Schwabentorbrücke köchelt gerade ein Eintopf auf einem seiner Gaskocher: "Das ist Porree, Wirsing, Sellerie und vom Münstermarkt haben wir Würste gekriegt." Winfried hat sich zwar unter der Brücke gut eingerichtet, aber Hilfe nimmt er trotzdem gerne an: "Die Leute können auch sagen, ich habe hier noch eine Jacke, die gebe ich dann weiter an die, die nichts haben. Einen Schlafsack kriege ich auch los, am besten ist es, wenn die Menschen uns ansprechen." Und fragen, was gerade benötigt wird. Denn, "dann haben wir keine Müllberge, dann ist jedem gedient, das ist am besten", sagt Winfried.