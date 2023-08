22 Wohnungen für Menschen ohne Obdach

per Mail teilen

Im Oktober können die ersten, von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen in einen Neubau der Lörracher Wohnbau einziehen. Dort erhalten sie Unterstützung von einer Sozialarbeiterin.

Die Lörracher Wohnbau hat zusammen mit der Stadt und der AGJ-Wohnungslosenhilfe ein Konzept zur Unterbringung obdachloser Menschen erarbeitet. In einem dreigeschossigen Neubau in Lörrach-Hauingen stehen in wenigen Wochen 22 Wohnungen für mindestens 27 Menschen zur Verfügung.

In die neuen Wohnungen werden Menschen einziehen, die bereits von der AGJ-Wohnungslosenhilfe im Landkreis Lörrach betreut werden. Neue Mieter sind aber auch Menschen, die obdachlos geworden sind und seither von der Stadt Lörrach untergebracht werden mussten, so Stefan Heinz, Leiter der AGJ-Wohnungslosenhilfe.

Die Notschlafstelle im Haus bietet Platz für ein bis zwei Personen und verfügt über eine Küchenzeile. SWR Laura Könsler

Der Großteil der 22 Einheiten sind Einzimmerwohnungen für Einzelpersonen. Darüber hinaus stehen fünf Wohnungen für kleine Familien zur Verfügung. Sie haben eine Wohnküche und zwei kleine Zimmer. Einen Raum gibt es zusätzlich für Notfälle.

Sozialarbeiterin Nele Ammon wird die Menschen in den neuem Wohnblock beraten und betreuen. SWR Laura Könsler

In dem neuen Haus finden die Menschen nicht nur eine Unterkunft, sodern werden dort auch betreut. Für sie ist künftig eine Sozialarbeiterin zuständig, die die Menschen beispielsweise bei der Arbeitssuche, bei Behördengängen oder ganz einfach bei der Haushaltsführung unterstützen wird. Langfristiges Ziel ist es, dass die Menschen, wenn sie in Hauingen erst einmal wieder Fuß gefasst haben, auf dem privaten Wohnungsmarkt eine Bleibe finden.