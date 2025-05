Auf der A5 zwischen Lahr und Offenburg ist ein Wohnmobil in Brand geraten. Eine massive Rauchwolke war von weitem zu sehen. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde an.

Auf der A5 zwischen Lahr (Ortenaukreis) und Offenburg (Ortenaukreis) hat am Samstagmittag ein Wohnmobil Feuer gefangen. Wegen der massiven Rauchentwicklung sei die Rauchwolke aus weiter Entfernung zu sehen gewesen. Für die Löscharbeiten musste die A5 in Richtung Karlsruhe zeitweise voll gesperrt werden, so die Polizei. Der Einsatz dauert zur Stunde noch an.

Durch die Sperrung hatte sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Eine Spur wurde inzwischen wieder freigegeben, sodass der Verkehr langsam abfließen kann, wie die Polizei mitteilte. Es müsse aber weiterhin mit Verkehrsbehinderungen auf der Strecke gerechnet werden.

Technischer Defekt vermutet

Verletzt worden sei bei dem Brand niemand, die Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Als Ursache für das Feuer wird ein technischer Defekt vermutet.