Feuerwehreinsätze bei Wohnhaus- und Waldbodenbränden

Im Dach eines Wohnhauses in Heitersheim (Breisgau-Hochschwarzwald) war am Sonntagmittag ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Feuerwehren aus der ganzen Umgebung rückten aus, um zu verhindern, dass er sich zu einem großen Gebäudebrand ausweitete. Die Rauchwolke über Heitersheim war weithin sichtbar und die Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Polizei geht von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus und ermittelt nun die Brandursache. Bei Lahr (Ortenaukreis) standen am Sonntagabend etwa 500 Quadratmeter Waldboden in Flammen. Ein Lagerfeuer von Campern war offenbar außer Kontrolle geraten. Laut Polizei wurde eine Person ins Krankenhaus eingeliefert.