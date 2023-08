Immobilienverrentung: Rente gegen Eigenheim?

Immobilienverrentung könnte für immer mehr Rentner interessant werden. Wer das eigene Haus an einen Anbieter verkauft, erhält lebenslanges Wohnrecht und eine zusätzliche Leibrente.

Seit 25 Jahren lebt Auguste Jäger (Name von der Red. geändert) in einem Haus in Freiburg, das mehr als 300 Jahre alt ist. Für die 78-Jährige hängen viele Erinnerungen daran, besonders an ihren verstorbenen Mann. Dieser war Architekt und hat an diesem Haus viel verändert, sich hier verwirklicht.

"Mein Mann hat das mit so viel Liebe gemacht und wenn ich so hier sitze, dann ist er immer da."

Eigenheim als Altersvorsorge

Doch das Haus ist für Auguste Jäger nicht nur von emotionalem Wert - in erster Linie ist es ein wesentlicher Bestandteil ihrer Altersvorsorge. Noch zu Lebzeiten ihres Mannes haben die beiden entschieden, ihre Immobilie zu verrenten.

Wie funktioniert Immobilienverrentung?

Immobilienverrentung bedeutet, man verkauft die eigene Immobilie an einen Leibrenten-Anbieter. In Auguste Jägers Fall wurde das Haus an die Deutsche Leibrenten AG verkauft. Der Preis liegt dabei unter dem Verkaufspreis, den sie tatsächlich für das Haus verlangen könnte. Dafür darf die Seniorin bis zu ihrem Lebensende im Haus wohnen bleiben und erhält eine monatliche sogenannte Leibrente.

Leibrenten-Anbieter übernehmen Reparaturarbeiten am Haus

Die Leibrenten-Anbieter übernehmen die Instandhaltung des Hauses, sobald es in ihrem Besitz ist. Sie finanzieren diese nicht nur, sondern kümmern sich auch um die Abwicklung. Gerade für ältere Menschen sei das eine Erleichterung, so Adrian Heerer von der Deutschen Leibrenten AG. Viele Leibrenten-Anbieter kaufen nicht nur Eigenheime und Wohnungen an, auch Gebäude mit einem kleinen Gewerbeanteil können verrentet werden.

"Die typischen kleinen Tante-Emma-Lädchen auf dem Land haben wir ziemlich oft. Ein gewisser Gewerbeanteil ist kein Problem, aber der Zustand muss natürlich stimmen."

Eine Imobilienverrentung ist in der Regel ab dem 70. Lebensjahr der Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer möglich. Nach dem Tod dieser geht die Immobilie vollständig an die Leibrenten-Anbieter über. Für Auguste Jäger ist wichtig, dass sie in ihrem Haus bleiben kann und weiterhin Verantwortung dafür trägt.

Auguste Jäger (Name von der Redaktion geändert) hat ihr Haus an die Deutsche Leibrenten AG verkauft. Sie hat ein lebenslanges Wohnrecht darin und bekommt eine Leibrente. SWR

Immobilienverrentung könnte für mehr Menschen interessant werden

Diese Form der Altersversorgung bedeutet für Auguste Jäger in erster Linie mehr Geld. Angesichts geringer Renten könnte dieser Aspekt für Renterinnen und Rentner zunehmend wichtig werden. Und so kann Auguste Jäger in ihrer gewohnten Umgebung alt werden, an der so viele Erinnerungen ihres Lebens hängen.