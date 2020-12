Zumindest eine Miniatur-Ausgabe haben Marc Geng und sein Schwager Matthias Baumgartner in Höchenschwand-Attlisberg in den letzten Jahren hochgezogen. Mit rund 35.000 LED-Lichtern und mehr als mannshohen Holzfiguren - allesamt selbst gezimmert in ihrem Do-it-yourself Disney-Weihnachtshaus.

Rund ums gemeinsame Haus toben sie sich jedes Jahr zur Weihnachtszeit so richtig aus - Matthias Baumgartner und sein Schwager Marc Geng: "Also das sind eigentlich unsere ersten Figuren, damit haben wir angefangen. Die ersten großen? Ja Disney, Donald und Mickey, das haben wir früher auch schon immer gerne gelesen und finden die Figuren halt schön. Super mit Weihnachtsmützen, da finden wir das schon auch ein bisschen weihnachtlich." Per Seilwinde kommt der ganze Spaß dann irgendwie aufs Dach.

Sechs Wochen lang haben sie an ihrem Märchen-Schloss gearbeitet, sagt Matthias Baumgartner: "Allein am Schloss sind so zirka 8.000 Lämpchen. Ich bohre für jedes ein Löchlein, schön angezeichnet, dass es einigermaßen akkurat aussieht. Dann wird’s lackiert und nach der Lackierung wird dann jedes Lämpchen einzeln von hinten rein gesteckt."

Als eingeschweißtes Werkel-Team trotzen die beiden Schwager jeder Herausforderung. Aber am Ende wird’s - und kommt auch bei Waldemar Hug, dem Nachbarn mit Logenplatz in Höchenschwand-Attlisberg gut an: "Also ich oder wir, unsere Familie, haben natürlich den besten Blick von hier aus. Und wir genießen es jedes Jahr. Es ist wunderbar, mit welchem Eifer die Familie das aufbaut und jedes Jahr bissel was dazu macht."

Disneyland - mitten im Schwarzwald: das Weihnachtshaus in Höchenschwand-Attlisberg SWR

Die Attraktion am Disney-Weihnachtshaus ist, wenn alle Lichter leuchten. Bis zu tausend Euro Material stecken die Disney-Fans jedes Jahr hier rein. Strom nicht mitgerechnet. Inzwischen: ein echtes Familien-Hobby. Und wenn nach wochenlangem Aufbau alles fertig ist? "Ein tolles Gefühl für die ganze Familie", sagen sie voller Stolz. Kein Wunder, dass sie schon Ideen für neue Figuren in ihrem Weihnachts-Wunderland haben - doch die bleiben: streng geheim - bis zum nächsten Advent.