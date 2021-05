Welche Stadtbäume am besten mit der Klimaveränderung zurechtkommen, das wollen Wissenschaftler der Uni Freiburg herausfinden. Sie haben an Bäumen in Freiburg Messgeräte installiert.

Da hängt ein großer, grüner Kasten am Baumstamm, dann sind Flügel zwischen den Ästen, als wäre ein Hubschrauber im Baum notgelandet oder es ragen Antennen am Baumstamm in die Höhe. Alles Messgeräte des Hydrologischen Instituts der Uni Freiburg, die an 18 Bäumen in der Freiburger Innenstadt angebracht sind.

Die Messgeräte sollen zeigen wie viel Regenwasser die Bäume aufnehmen und speichern können. Aber es geht vor allem auch um die Frage: Bekommen die Bäume noch genug Grundwasser aus dem Boden?

Für die Wissenschaft interessant: der Wasserhaushalt der Bäume

Die ganzen Daten laufen im Hydrologischen Institut auf. Auf den Monitoren können die Wissenschaftler sehen, wie der Wasserhaushalt der einzelnen Bäume funktioniert. Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat auch den Stadtbäumen stark zugesetzt.

Spielt Grundwasser in der Stadt noch eine Rolle?

Spannend ist vor allem die Frage, woher die Stadtbäume ihr Wasser beziehen. Leben sie ausschließlich von dem Regenwasser, das sich in unmittelbarer Nähe der Bäume sammelt, oder kommen sie noch an das Grundwasser heran? Gerade in den immer dichter besiedelten Gebieten der Städte sei das eine wichtige Frage, sagt Hydrologe Markus Weiler.

Das Forschungsprojekt soll nicht nur für die Wissenschaftler wichtige Erkenntnisse liefern, sondern vor allem auch für die Stadt Freiburg. Doch bis konkrete Daten vorliegen, wird es noch etwas dauern: Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt.