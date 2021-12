Furchtloses Wolfsrudel sorgt für Unruhe in Graubünden

per Mail teilen

Es ist zwar äußerst unwahrscheinlich, dass ein Wolf einen Menschen angreift. Im schweizerischen Graubünden ist man dennoch besorgt, denn dort hat ein Rudel die Scheu vor dem Menschen verloren.

Christa Buchli war auf dem Weg zu ihrer Berghütte in Graubünden, als sie letzten Sommer eine bedrohliche Begegnung mit zwei Tieren des dortigen "Beverin"-Wolfsrudels hatte.

"Der eine hat mir frech in die Augen geschaut. Hey, das gibt’s doch nicht! Dann sind wir laut rufend und mit Stöcken wedelnd hingelaufen. Ich hab gedacht, wenn du jetzt nicht abhaust, ziehe ich dir einen über!"

Das Beverin-Rudel mit seinem furchtlosen Leitwolf ist schon mehrfach auffällig geworden. Vor allem deshalb, weil das Rudel bei der Jagd offenbar seine Scheu vor Menschen verloren hat. Jetzt schlagen Eltern Alarm, weil die Wölfe Schulwege kreuzen. "Von dort kamen zwei Wölfe morgens um halb acht und haben ein Reh verfolgt", berichtet Anwohner Theo Juon. "Und zwei andere Wölfe sind dann auch da rüber gerannt. Aber das hier ist der Schulweg unserer Kinder. Das kann doch einfach nicht sein."

Kanton fordert den Abschuss des Leitwolfes

Die Probleme sind dem zuständigen Jagdvorsteher bekannt. Der Kanton hat bislang vergeblich den Abschuss des verhaltensauffälligen Leitwolfes gefordert. "Schutzmaßnahmen sind überwunden worden", so Adrian Quint vom Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden, "sie haben Nutztiere gerissen, Rinder und Kälber sind verletzt worden. Also ein Verhalten, das wir andernorts in dem Ausmaß nicht sehen."

Christa Buchli hofft, dass ihren Kälbern und ihr selbst weitere Begegnungen mit den ungebetenen Gästen vor ihrer Berghütte erspart bleiben.

Die ganze Sendung finden Sie hier: SWR Aktuell Baden-Württemberg vom 19.12.2021 mit Dreiland Aktuell (Anfangszeit 5:45)