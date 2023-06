Warum nicht nur Drogenschmuggler an der Grenze erwischt werden und weshalb man sich am Kaiserstuhl über eine Veggie-Pflicht an Schulen streitet - der Wochenrückblick für die Region Südbaden.

Moin, ich bin Paula Zeiler, Reporterin im SWR Studio Freiburg, und hier erfahrt ihr, welche News aus der Region uns in dieser Woche besonders beschäftigt haben:

Ein Kilo Kokain hat der Autobahnzoll in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) beschlagnahmt. Ein ganz schöner Batzen. Schätzungen zufolge hätte man vor zwei Jahren damit über 70.000 Euro verdienen können. Das ist aber nicht alles: Der Drogenspürhund fand im Auto des Kuriers auch noch Amphetamine und Crystal Meth. Versteckt hatte der 40-Jährige das alles in Koffern und ja, auch in seiner Unterhose.

Aber ganz ehrlich - ist sowas normal für die Zollbeamtinnen und -beamten? Nicht die Sache mit der Unterhose, sondern die mit dem Drogenschmuggel. "Alles ist Teil des Zoll-Alltags", erklärt Maya Jehle, Sprecherin des Hauptzollamts Lörrach. Manchmal hätten sie mehr Fälle mit Rauschgift, dann mehr Pakete, dann mehr Steuerware. So kann ein Stiefel aus Krokodilleder, der im Urlaub ganz legal gekauft wurde, in Deutschland Probleme machen.

"Es gibt keine Ausnahmen. Es wird alles geschmuggelt."

Die Drogenspürhunde des Zolls sind so trainiert, dass sie "einfrieren" wenn sie etwas entdeckt haben. Der Zoll

Wenn der Schweiz-Trip zur Steuerflucht wird

Viele Bürgerinnen und Bürger wüssten oft nicht, dass sie gerade unangemeldete Ware im Kofferraum haben, erzählt Jehle. Klar darf ich bei meiner Einreise in die Schweiz, einem Nicht-EU-Land, meine neue Armbanduhr tragen. Schwierig wird es aber, wenn die Beamten zur unbenutzt aussehenden Uhr noch die passende Rechnung finden. Denn dann kann es sich bei der Uhr um Neuware handeln, und die muss versteuert werden. Wer bei seiner Reise von der Schweiz nach Deutschland die neu gekaufte Uhr oder das neue Fahrrad nicht anmeldet, dem drohen dann auch Strafen. Kosten kann das die ausgebliebenen Abgaben plus den Zollzuschlag. Wenn die Ware eine gewisse Abgabenhöhe überschreitet, dann ist das Steuerhinterziehung.

Better be safe than sorry: hilfreiche Angebote

Der Zoll versucht seine Vorschriften möglichst unbürokratisch auf www.zoll.de zu erklären. Vor meiner Reise kann ich sogar berechnen, wie viele Zigarillos, Flaschen Kräuterschnaps und Halsketten ich mitbringen darf, ohne drauf zu zahlen. Wer dann doch noch Fragen hat, der wählt am besten die kostenlose Hotline.

Montag bis Freitag: 08:00 - 17:00 Uhr unter der +49 351 44834-510. E-Mail: info.privat@zoll.de

Über den Kokain-Fund berichtete SWR4 Baden-Württemberg am 22. Juni 2023 in den Regionalnachrichten.

Der Gemeinderat in Endingen am Kaiserstuhl (Landskreis Emmendingen) hat diese Woche abgelehnt, zwei Mal pro Woche ausschließlich vegetarisches Essen an Schulen und Kindergärten anzubieten. Zwei Tage die Woche Veggie-Essen! In Freiburg gibt es das jeden Tag. Wir erinnern uns kurz zurück an den 18. Oktober 2022, als der Freiburger Gemeinderat für vegetarisches Essen gestimmt hatte und danach das ganze Land aufschrie.

Die Fakten liegen auf der Hand - aber....

Eine Kollegin und ein Kollege hatten sich damals neuere Studien angesehen und kamen zu dem Schluss, dass Kinder ohne Fleisch gut zurechtkommen und keinen Mangel leiden, "solange Milchprodukte und Eier mit auf dem Speiseplan stehen. Wenn diese mit Hülsenfrüchten, Nüssen und Gemüse zu ausgewogenen Mahlzeiten kombiniert werden, kriegen Kinder - genauso wie Erwachsene - alle Nährstoffe, die sie brauchen." Punkt. Und was ist jetzt am Kaiserstuhl passiert?

Stadtverwaltung pro - Gemeinderat contra

Da wollten die Antragsteller, übrigens die Stadtverwaltung selbst, durch weniger Fleisch einen Beitrag für mehr Klimaschutz leisten und bei den Kindern das Bewusstsein dafür schärfen. Auch Schulen waren dafür. Aber es wurde nichts draus. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bolz sieht in der Entscheidung des Endinger Gemeinderats eine vertane Chance. "Die Kinder würden das bestimmt sehr gut aufnehmen, vor allem wenn es zu Hause immer nur Fleisch gibt", sagte sie im SWR-Interview. Rainer Ordegel (Die Unabhängigen) hatte laut "Badischer-Zeitung" kritisiert, hier solle den Leuten vorgeschrieben werden, wie sie sich ernähren sollen. Was ist eure Meinung dazu?

Über das Projekt sprach Sabine Bolz am 21.Juni 2023 in den Regionalnachrichten auf SWR4 Baden-Württemberg.

Welche Bilder haben wir im Kopf, wenn wir an Wildtiere im Industriegebiet oder Gewerbeflächen denken? Ich denke dann direkt an einen Marder, der etwas unterm Auto kaputt beißt. Aber was machen Dachs und Co. da eigentlich wirklich und leben sie dort dauerhaft?

Forscherinnen und Forscher von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) wollen das ganz genau wissen und haben jetzt rund um Freiburg Fotofallen aufgestellt. "Wir haben schon viele Tierarten dokumentiert", erzählt Mara Ziemlich vom FVA. Zum Beispiel Marder, Füchse, Rehe, Fasane und Feldhasen. "Die üblichen Verdächtigen." Sie hofft, dass sie auch noch ein paar seltene Arten vor die Linse kriegen.

Hier wurde ein Dachs entdeckt, er und die meisten anderen tauchen erst nach Feierabend - also ab 20 Uhr - auf. Forstliche Versuchs-und Forschungsanstalt Baden-Württemberg

Schon zwei erfolgreiche Funde in Müllheim und Breisach

Zwei erfolgreiche Entdeckungen gibt es schon: So hat die FVA bei Müllheim und Breisach (beide Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) zwei größere Dachsbauten in der Nähe von Industrie- und Gewerbeflächen gefunden. Ein eindeutiger Hinweis, dass der Dachs es sich dort heimelig gemacht oder - wie es auf schlau heißt - "ein Kernhabitat" gefunden hat. Noch ist unklar, welche Tiere die Gebiete nicht nur zum Schutz aufsuchen, sondern auch dort bleiben und Nachwuchs bekommen. Die endgültigen Forschungsergebnissen soll es in eineinhalb Jahren geben.

Über das Projekt berichtete SWR4 Baden-Württemberg am 19. Juni 2023 in den Regionalnachrichten.

