Betrüger flüstern Prüflingen bei der Führerscheinprüfung Antworten zu und radioaktiver Hausmüll aus Waldshut sorgt für Irritation in der Schweiz. Das alles im Wochenrückblick für Südbaden.

Hi Leute! Ich bin Damian und schaue mit euch zusammen darauf zurück, was diese Woche so in Freiburg und Umgebung los war:

Die Führerschein-Prüfung ist für viele junge Leute mit Stress verbunden: wochenlang musst du mit einer App Hunderte Fragen durchgehen und wer durchfällt, wird erstmal für zwei Wochen gesperrt. Ein 22-jähriger Lörracher wusste sich da offenbar nur mit Schummeln zu helfen. Aber nicht mit dem klassischen Spickzettel in der Taschentuch-Packung, sondern mit ausgeklügelter technischer Ausrüstung. Über dem Rücken mit einem Handy und am Oberteil mit einer Knopfkamera verkabelt, sollte ein Komplize ihm die Antworten in die versteckten Kopfhörer zuflüstern.

Blöd nur: Der Täuschungsversuch flog auf, die Polizei wartete schon vor der Tür. Im Anschluss musste der junge Mann sogar ins Krankenhaus, um die Kopfhörer zu entfernen, die er sich zu tief in die Ohrmuschel gedrückt hatte. So viel Aufwand für eine Prüfung, die ich als wirklich machbar in Erinnerung habe!



Christian Müller vom TÜV Süd, der den Schummler persönlich entlarvt hat, erzählt: So etwas passiert immer häufiger. Über 40 Fälle von Prüflingen, die mit technischer Ausrüstung versucht haben, zu tricksen, gab es bei ihm geschätzt dieses Jahr. Die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher. Die Täuschung hat System: Organisierte Kriminelle bieten gegen Geld an, Leuten in der Theorieprüfung mit der Verkabelung bei der Prüfung zu helfen.



Eine weitere beliebte Betrugsmasche ist die sogenannte Stellvertreter-Prüfung. Die Hintermänner schicken jemanden zu dem Test, der dem tatsächlichen Prüfling ähnlich sieht.



Das klingt alles nach viel mehr Nervenkitzel, als diese Prüfung jemals in mir auslösen könnte. Die bessere Option scheint mir: Gute Vorbereitung!

Sogar ich, der sich nie für Autos interessiert hat, hab´s im ersten Anlauf geschafft - ohne fremde Hilfe.



Ich ziehe am Sonntag für mein Studium nach Berlin und musste diese Woche meine Wohnung ausräumen. Was sich da für Schrott angesammelt hat! Ladekabel, alte Glühbirnen, zerkratzte CDs - aber in welche Tonne müssen diese Dinge eigentlich?



In einer Verbrennungsanlage in Zürich wurden vor einigen Tagen radioaktive Stoffe im Restmüll gefunden. Die verseuchten Windeln kamen wahrscheinlich aus einem Privathaushalt in Waldshut. Möglicherweise hatte sie ein Krebs-Patient in die Restmüll-Tonne geworfen. Die Schweizer Deponie nahm daraufhin für zwei Tage keinen Müll mehr aus Waldshut an, um die Strahlung zu senken.



Falsch entsorgter Müll kann Deponien große Probleme machen. Er muss aufwendig aussortiert werden, das kostet viel Zeit und Geld. Peter Krause von der Abfallwirtschaft Freiburg (ASF) erklärt mir am Telefon, welche Abfälle besonders häufig fälschlicherweise in der Restmüll-Tonne landen: Biomüll und Batterien, Druckerpatronen, elektronische Geräte. Gerade Elektroschrott muss gesondert entsorgt werden, Ladekabel und Batterien kannst du zu z.B. bei Händlern wie Saturn abgeben.



Ob du fit in Sachen Mülltrennung bist, kannst du bei diesem kleinen Online-Quiz testen. Ich hatte 5/10 Punkten - definitv ausbaufähig!

Die Schwimmbad-Preise werden erhöht - und zwar kräftig, wie ich finde. In Freiburg von 4,50 Euro auf 6 Euro für einen Erwachsenen. Die Stadt begründet das damit, dass die Bäder ein unverhältnismäßig großes Minus einfahren. Ich habe ja diesen Sommer das Strandbad (andere Bäder sind mir zu voll) für mich entdeckt - gerade, wenn es so warm ist, wie jetzt in den letzten Tagen wieder. Aber 6 Euro pro Besuch - das läppert sich schon. Auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass die Bäder in Freiburg offen bleiben können.

Thomas Hotz, Vorsitzender der DLRG Freiburg, erzählt mir: Es gibt jetzt schon zu wenige Bäder, um die Nachfrage an Schwimmkursen zu decken. Das ist auch ein Grund dafür, dass immer mehr Menschen nicht richtig schwimmen können. Er verweist mich auf eine Studie des DLRG aus dem Jahr 2017: 60 Prozent der deutschen Grundschüler können demnach nicht oder nicht gut schwimmen.

Ob er die Preiserhöhung deshalb gerechtfertigt findet? Darauf möchte er nicht antworten. Aber: Die Schwimmkurse bei der DLRG sind restlos ausgebucht, die Nachfrage ist dreimal so hoch wie das Angebot. Ein Problem ist auch, dass viele Grundschulen wegen der Überlastung der Bäder keinen Zugang zu Schwimmbädern und damit keine Möglichkeit haben, Kurse anzubieten. Gut, dass in Zukunft Kinder bis einschließlich sechs Jahren kostenlos ins Schwimmbad dürfen. Immerhin: Eine finanzielle Entlastung für Familien und förderlich für den Schwimmnachwuchs.



