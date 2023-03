Wochenrücklick: Berater betrügt, SC Freiburg und "Menstruationsurlaub"

Ausnahmezustand in Freiburg Dank dem SC-Rückspiel gegen Juventus Turin. Und wie oft betrügen Bankmitarbeiter? Das und noch mehr erfahrt ihr im Wochenrückblick für Freiburg und Südbaden.

Hallo, ich bin Paula Zeiler, Online-Redakteurin im SWR-Studio Freiburg. Heute schaue ich mit euch auf die wichtigsten Themen dieser Woche:

Rückspiel Juventus Turin in Freiburg

Einmal im Leben Juventus Turin in Freiburg spielen sehen. Das passiert nur alle 20 bis 30 Jahre, behauptete zumindestens ein Fan am Donnerstag. Ich persönlich hoffe ja, dass der SC Freiburg es vorher noch einmal in die Europa-League schaffen wird.

Meine Kollegin Anita Westrup hat sich am Donnerstag ins Getümmel gestürzt und mit vielen Juve-Fans gesprochen:

Auch wenn der SC am Ende gegen den italienischen Konkurrenten verloren hat, konnte wenigstens im Vorfeld des Spiels etwas gelacht werden: Die Juve-Fans wollten im Gästeblock lieber sitzen als stehen. So wurden die sogenannten Wellenbrecher extra abgebaut und Sitzschalen montiert. Über "die alte Dame" Juve hat sich auch unser DASDING-Kanal ein wenig amüsiert.

Über das Fußballspiel SC Freiburg gegen Juventus Turin berichtete unter anderem SWR Aktuell Baden-Württemberg am 16. März 2023.

Skandal um Rückspiel-Schiri Gözübüyük?

Nach dem Spiel ist es noch zu Skandalnachrichten rund um den Schiri Serdar Gözübüyük gekommen. Der Niederländer hatte am Donnerstagabend noch auf dem Platz gestanden und gepfiffen. Zu seinen Entscheidungen zählten sowohl Freiburgs Gelb-Rote Karte als auch der Elfmeter, den Juve zum 0:1 verwandelte. Der Aufreger ist aber ein anderer.

So wurde am Freitag öffentlich, dass Gözübüyüks Name in Zusammenhang mit einem Wettskandal genannt wurde. Ein Mann, der wegen Wettbetrugs angeklagt ist, hat den Schiri als Mittäter bei mindestens zwei Fußballspielen genannt. Die wurden angeblich im Jahr 2009 manipuliert. Der Angeklagte hatte vor dem Landgericht Bochum ausgesagt, also unter dem Eid der deutschen Justiz. Aktuell bestreitet der Schiedsrichter Gözübüyük die Vorwürfe. Sein niederländischer Fußballverband KNVB hat aber umgehend reagiert. Er darf an diesem Wochenende kein Spiel in den Niederlanden pfeifen. An den Entscheidungen beim Spiel am Donnerstag wird das aber nichts mehr ändern.

SWR4 Baden-Württemberg berichtete am 17. März 2023 über Schiedsrichter Serdar Gözübüyük.

Hilfe meine Bank hat mich betrogen - weg ist weg

Ein Vermögensberater der Sparkasse Furtwangen hat seine Kundinnen und Kunden um viele tausend Euro betrogen. Und das ist fünf Jahre lang nicht aufgefallen! Der Schaden war am Ende riesig - wohl über 80.000 Euro.

Das Beste ist, dass nicht die Kundinnen und Kunden den Betrug gemerkt haben, sondern die Sparkasse Furtwangen selbst. Und das, obwohl der Finanzberater zum Teil hohe Summen von den Konten der meist gutbetagten Kundinnen und Kunden abgehoben hat. Auch wenn die Bank dann umgehend den Schaden reguliert hat: Das Geld ist in so einem Fall nicht versichert. Was weg ist, bleibt also weg.

Für Habgier ist eher die Elster bekannt. picture alliance dpa dpa-Zentralbild Robert Michael

Einzelfall oder kommt das öfters vor?

Bei der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau hat es von den Kundinnen und Kunden wohl keine Reaktionen auf den Fall gegeben. Ich habe sicherheitshalber trotzdem einmal mit Stephan Schorn vom Sparkassenverband Baden-Württemberg gesprochen. Der Pressesprecher versicherte mir, dass es sich bei der Tat um einen extrem seltenen Einzelfall handle. "Deutschlandweit gibt es solche Fälle nur sehr vereinzelt. In den vergangenen fünf Jahren waren es zwei Fälle, bei denen Mitarbeiter Kunden betrogen haben - und das bei 210.000 Sparkassen-Mitarbeiterinnen und -mitarbeitern", sagte er.

Dem ehemaligen Sparkassenmitarbeiter hat das Ganze übrigens nichts gebracht. Der inzwischen 61-Jährige ist diese Woche zu vier Jahren Haft verurteilt worden und seinen Job ist er auch los.

Infos zum Betrug des Vermögensberaters gab es am 14. März 2023 bei SWR4 Baden-Württemberg.

"Menstruationsurlaub" - ein Modell für Südbaden?

In Straßburg haben wir eine Firma gefunden, die tatsächlich schon den sogenannten Menstruationsurlaub eingeführt hat. Hier können Mitarbeiterinnen Zuhause bleiben, wenn ihre Schmerzen während der Monatsblutung zu groß sind. Und sie werden weiterhin bezahlt. Was haltet ihr vom "Menstruationsurlaub"? Stimmt ab:

Das französische Unternehmen hat die neue Regelung aus eigenen Stücken eingeführt - ohne ein verpflichtendes Gesetz. Als ich das gehört habe, dachte ich nur "wow" und wollte direkt wissen, ob es auch bei uns in Freiburg und Umgebung schon so einen Vorreiter gibt.

Mehrere Unternehmen wollten sich zu dem Thema nicht äußern. Antworten erhielt ich von der SICK AG, der Universität Freiburg, der Stadt Freiburg und der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau. Sie beriefen sich auf die momentanen Regelungen im Krankheitsfall. Ein Attest ist laut diesen erst ab dem vierten Krankheitstag notwendig. Einen "Menstruationsurlaub" gibt es also (noch?) nicht.

Vielerorts wird nach wie vor nicht über "die Tage" gesprochen, obwohl viele Frauen vor und während ihrer Regelblutung starke Schmerzen oder psychische Verstimmungen haben. IMAGO IMAGO / Panthermedia

Die Sprecherin der SICK AG betonte: "Sollte eine gesetzliche Menstruationsfreistellung in Deutschland eingeführt werden, kommen wir den Vorgaben nach." Und ein Sprecher der Universität Freiburg erwähnte ebenfalls die Möglichkeit: "Beschäftigte, die sich nicht krank fühlen, aber etwa aufgrund von Hygieneaspekten Zuhause bleiben möchten, können im Home-Office arbeiten."

Kennt ihr ein Unternehmen in Freiburg und Region, dass einen Sonderweg in Sachen Menstruationsbeschwerden geht? Denn ich konnte bei meiner stichprobenartigen Umfrage keines finden.

Über den "Menstruationsurlaub" berichtete SWR Aktuell Baden-Württemberg am 11. März 2023.

