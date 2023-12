Auch der Mittelstand hat Anspruch auf sozial geförderten Wohnraum, aber besser ohne Zaun. Warum? Das und mucho más zur spanischen Nationalmannschaft im Wochenrückblick.

Hola, ich bin Samantha Happ, Redakteurin im SWR Studio Freiburg und Regionalbüro Villingen-Schwenningen. Gemeinsam schauen wir auf ein paar Themen dieser Woche, die sich auch perfekt für Gespräche am Zaun oder eben bei der nächsten Weihnachtsfeier eigenen.

Suche bezahlbare Wohnung biete Seele und Erstgeborenes: So oder so ähnlich sieht die Wohnungssuche leider oft in Freiburg aus. Elende Massenbesichtigungen, Bewerbungsunterlagen, in denen man tiefere Einblicke gewähren muss, als bei so manch einer Vorsorgeuntersuchung und sollte man tatsächlich auserwählt werden, wird einem in den meisten Fällen mit der Miete die Butter vom Bro...ähhh der Brezel genommen. Apropos: 1,80 Euro kostet das gebutterte Grundnahrungsmittel unterhalb des Brezeläquators vielerorts inzwischen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: 3,60 Deutsche Mark. Leider kommt ein Schock selten alleine: Nicht nur die Butterbrezel ist teurer geworden, sondern auch der Bau von günstigem und sozial gefördertem Wohnraum, deswegen kommt es mehr und mehr zu Baustopps.

Vor Überraschung aus den vorweihnachtlichen Festsocken gehauen hat es mich bei der Recherche zu dem Beitrag allerdings, als ich gesehen habe, dass so viel mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld haben, als mir bisher bewusst war.

Wenn eine Person in Baden-Württemberg unter 30.695 Butterbrezeln oder 55.250 Euro im Jahr verdient, kann sie bei der Gemeinde prüfen lassen, ob Anspruch auf sozial geförderten Wohnraum besteht. So ein Wohnberechtigungsschein ist dann ein Jahr gültig. Hilft einem natürlich nur nicht so viel, wenn die Wartelisten lang und die Wohnungen knapp sind. Kleiner Hoffnungsschimmer: Heute wurde der erste Spatenstich für das neue Quartier Kleinescholz zwischen dem Stühlinger und Betzenhausen gesetzt. 500 bezahlbare Wohneinheiten sollen dort entstehen.

Wer kennt ihn nicht den Nabel der Welt, Quell der Donau und des Trainingsspirits von internationalen und nationalen Fußballprofis: Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Wenn aus Patatas bravas Brägele, aus Jamón Serrano Schwarzwälderschinken und aus Albóndigas Fleischküchle werden, dann fühlen sich die Spanier offenbar trotzdem noch wohl. Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 findet im nächsten Jahr die Europameisterschaft in Deutschland statt. Währenddessen residiert, diniert und trainiert die spanische Nationalmannschaft nicht weniger bescheiden, als in einem 5-Sterne-Surperior-Resort mit 5.500 Quadratmetern Spa-Bereich in der Nähe von Donaueschingen - das in Fußballkreisen längst kein Geheimtipp mehr ist.

Das Resort wird aber vor allem auch wegen der etwas privateren Lage bevorzugt. Als zuletzt der FC Liverpool im Juli dieses Jahres dort im Trainingslager untergekommen war, blieb Fans leider nicht allzu viel übrig, als sich die Nase an den eigens aufgestellten Zäunen platt zu drücken. Um es sehr frei nach Christian Morgenstern zu sagen: Es war einmal ein Absperrzaun, mit Zwischenraum, hindurchzuschaun ... und es war in dieser Woche nicht der einzige Zaun, auf einen anderen musste der Freiburger Gemeinderat schaun' und in Schönau im Schwarzwald mussten sie einen abbaun'.

Der Freiburger Gemeinderat hat diese Woche über die Freiburger Stadionverordnung diskutiert. Diese besagt unter anderem, dass es verboten ist an den Zäunen in Fußballstadien hochzuklettern. Trotzdem ist das ein beliebter Sport beim Sport, um etwa im Gästeblock Banner oder Fahnen aufzuhängen oder als Vorsänger den Ton anzugeben. Anders als angeblich in den meisten anderen Stadien in Deutschland, gab es in der Vergangenheit in Freiburg immer wieder Strafen für die akrobatischen Höhenausflüge. Fangruppierungen und Fanprojekt möchten gerne, dass das geändert wird.

"Der Zaun muss weg!", hieß es in auch in Schönau im Schwarzwald. Rotweiß, aus Plastik und rund um den Schulhof eines Gymnasiums. Wie könnte man Schülerinnen und Schülern besser so manche Absurdität des deutschen Amtswesens beibringen, als es sie spüren zu lassen. Statt frei zu rennen, spielen und toben, wurden sie auf ihrem Pausenhof eingekesselt und auf engstem Raum gehalten. Der Grund dafür: Sicherheit, weil der Gemeinderat die anliegende Straße nicht sperren wollte.

Nach einem Bürgerentscheid wurde die Straße nun gesperrt und der liebevoll bezeichnete "Gränzzaun" am Freitag abgebaut.

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn ... es auch überall sonst grün ist. Selbst auf dem Feldberg ist das inzwischen so eine Sache mit dem Schnee und damit auch mit den Skikursen.

Als ich noch klein war, war es gar keine Frage, dass ich Skifahren lernen. Als Zweitgeborene habe ich gefühlt - meine Eltern würden an dieser Stelle vehement widersprechen - noch bevor ich richtig laufen konnte auf Skiern gestanden. Gerade für Kinder kein günstiger Spaß. Ein Mal weggeschaut *zack* sind die Skistiefel zu klein und die Skihose endet in der Mitte der Wade. Gleichzeitig scheint immer weniger häufig Schnee auf den kleinen und größeren Bergen in der Gegen zu liegen. Lohnt es sich da überhaupt noch Kinder fürs Ski- und Snowboardfahren zu begeistern?

