Wochenrückblick: Schnappschildkröte, "Gnaden-Platin-Hochzeit", Schwarzwaldbahn-Jubiläum

Ein bisschen hat es mich an Corona erinnert, als ich diese Woche für einen Beitrag zur Krebspest am Fluss Brugga bei Kirchzarten war. Absperrbänder und Hinweisschilder: Bloß nicht baden gehen! Die Krebspest kann dem Menschen zwar nichts anhaben, er kann sie aber z.B. durch Gummistiefel in andere Gewässer tragen.

Die fiese Krankheit übernimmt die Kontrolle über die Krebse und bringt sie dazu, zu anderen Tieren zu laufen, um sich weiter auszubreiten - wie in einem schlechten Zombie-Film. Das hat mir der Biologe Martin Pfeiffer vom Büro für biologische Gutachten in Freiburg erzählt.



Ein Grund dafür, dass die Krebspest gerade droht, ganze Krebsarten wie den bei uns heimischen Dohlenkrebs zu dezimieren: Die Krankheit wurde aus den USA eingeschleppt. Während die Tiere in den Staaten Resistenzen gegen die Krebspest entwickelt haben, verläuft sie für die südbadischen Artgenossen tödlich.

Dem seltenen Dohlenkrebs droht bei einer weiteren Ausbreitung der Krebspest das Aussterben. SWR Damián Correa Koufen

Auch eine ausgesetzte Schnappschildkröte bei Achern hat eben mal den ganzen Tümpel leergefressen, in dem sie sich niedergelassen hat. Folge: Der Teich ist umgekippt. Die Schnappschildkröte ist eigentlich in den USA beheimatet und wurde wohl von Unbekannten in freier Natur ausgesetzt. Die turbulente Verfolgungsjagd im Schlamm, die mit einer Überraschung endete, könnt ihr euch hier nochmal anschauen:



Eingeschleppte Tierarten und Krankheiten werden in Südbaden immer mehr zum Problem, sagt mir Ralf Schmidt am Telefon. Er ist Leiter vom Naturschutzbund (NABU) in Freiburg.



Die Tiere kommen meistens unbemerkt durch Gütertransporte hierher. Manche Tierarten kann sich jeder aber auch einfach so im Internet bestellen, erzählt er.



Viele Arten machen Probleme: Die Gelbwangenschildkröte aus den USA frisst heimische Amphibien, ohne selbst natürliche Feinde zu haben. Die Asiatische Hornisse ernährt sich hauptsächlich von Honigbienen - deren Bestand in Südbaden sowieso schon zurückgeht.



Solche sogenannten invasiven Arten sind nur schwer zu bekämpfen. Manche könne man versuchen, in Zoos unterzubringen, "aber die sind ja auch irgendwann voll", gibt Schmidt lakonisch zu bedenken. Die Bekämpfung solcher Arten kann eine echte Sisyphos-Arbeit sein - die oft vergeblich ist.



Martin Horn hat am Montag Ehepaare ins Rathaus eingeladen, die seit 65 Jahren oder länger verheiratet sind. Zwei Ehepaare waren schon 70 Jahre verheiratet. Das nennt man dann übrigens "Gnaden-Platin-Hochzeit", habe ich gelernt.

70 Jahre - ich könnte mir das persönlich ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Aber wie ist das bei uns Jüngeren eigentlich? Ist dieses Ideal von der ewig haltenden, romantischen Ehe in Zeiten von offener Beziehung und Polyamorie noch zeitgemäß?

Eine Umfrage an der Mensa Rempartstraße gibt ein kleines Stimmungsbild: Jonas studiert Angewandte Politikwissenschaften und erzählt mir bei vegetarischem Thunfisch, dass heiraten "nichts ist, was ich unbedingt machen muss". Was man sich da beim Ehegelübde verspricht findet er "absurd" und "unrealistisch". Denn: "Lebenslange Liebe kann man sich nicht versprechen, nur lebenslange Treue".

Alina, Musikstudentin an der MH, hält dagegen und findet es wichtig, dass man "im Alter darauf bauen kann", mit einer Person das Leben zu verbringen.

Anna glaubt, dass die Ehe trotz immer mehr offener Beziehungen auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird. Sie kann sich vorstellen, dass es irgendwann normal wird, einfach eine "offene Ehe" zu haben.

Ihr Freund Julius steht daneben und nickt. Ob sie sich vielleicht irgendwann mal vorstellen können, zu heiraten? Ein kurzes Zögern, dann sind sich beide einig: "Ja!".

Die Schwarzwaldbahn feiert 150 . Geburtstag! Püntklich dazu fährt seit gut zwei Monaten auch wieder ein ICE auf der malerischen Trasse zwischen Offenburg und Singen. Nicht nur in Deutschland gilt die Schwarzwaldbahn als eine der schönsten Strecken:

Seit Ende Mai gibt es durch eine ICE-Verbindung auf der Schwarzwaldbahn eine direkte Verbindung zwischen Hamburg und Konstanz. SWR

Auf der Homepage von Interrail wird sie als eine von den 10 schönsten Strecken in Europa aufgeführt. Die malerische Beschreibung, übersetzt aus dem Englischen:



"Von der Kleinstadt Offenburg aus lässt der Zug schnell das städtische Leben hinter sich und gleitet in eine unberührte Naturlandschaft. Grasbewachsene Felder erstrecken sich abseits der Gleise, während Kirchturmspitzen die Skyline durchbrechen und kleine Dörfer an den Fenstern vorbeiziehen."



Ich habe mal bei Jutta Ulrich von der Schwarzwald Tourismus GmbH nach Ausflugstipps an der Strecke entlang gefragt. Ein Ausstieg lohnt sich besonders an zwei Haltestellen: In Triberg gibt es ein Instagram-Museum. Das Konzept: Eine Menge angemalte Wände mit schrägen Motiven, die als toller Hintergrund für ausgefallene Selfies dienen. Und danach könnt ihr noch einen Abstecher zu den Triberger Wasserfällen machen, die die höchsten in ganz Deutschland sind.



In Hornberg empfiehlt Jutta Ulrich, sich das einzige Viadukt der Strecke anzuschauen, eines der "markantesten Baudenkmäler" in der Region. Es ist 150 Meter lang, 24 Meter hoch und lässt das kleine Hornberg "wie eine lebende Modelleisenbahnlandschadt" wirken.

Von Freiburg seid ihr mit Umstieg in Offenburg in gut eineinhalb Stunden an beiden Orten.

