Eine Achterbahn im Europapark bleibt stehen, der SC Freiburg kickt Bayern aus dem DFB-Pokal und Rinder bekommen Wolfsschutz. Der Wochenrückblick für Freiburg und Südbaden.

Hi, ich bin Katharina Seeburger, Reporterin im SWR-Studio Freiburg. Auch diese Woche war wieder einiges los bei uns. Ich schaue mit euch nochmal auf die wichtigsten Themen.

Am Montag ist im Europapark in Rust (Ortenaukreis) die Achterbahn "Euro-Mir" stehen geblieben. Ausgelöst wegen einer technischen Störung, weil ein Sensor der Steuerung unerwartet belegt war. Alles ist gut gegangen, die Fahrgäste konnten aussteigen. Ganz ehrlich: Für mich wäre das der absolute Albtraum: In einer Achterbahn stecken bleiben. Am besten noch kopfüber, in einem Looping. Ich habe mich daher gefragt, wie oft sowas überhaupt passiert und wie gefährlich Achterbahn fahren ist. Denn: Spaß macht es ja schon, so durch die Gegend zu rasen.

Laut dem TÜV Süd muss ich mir aber keine Sorgen machen, dass ich kopfüber in einer Achterbahn hängen bleibe: Wenn zum Beispiel, wie im Europapark, eine technische Störung auftritt, und die Sicherheitssysteme auslösen, dann fahren die Wagen bis zur nächsten Stelle, an der sie sicher anhalten können. Generell ist das Sicherheitsniveau von Achterbahnen in Deutschland sehr hoch, sagt der Sachverständige für Fahrgeschäfte vom TÜV Süd, Christian Falk. Er war viele Jahre für den Europapark zuständig.

"Wenn sie mit dem Auto zu einem Freizeitpark fahren und auf dem Parkplatz aussteigen, dann haben sie schon den gefährlichsten Teil ihrer Reise überstanden."

Fahrgeschäfte wie Achterbahnen würden jährlich vom TÜV auf ihre Sicherheit überprüft. Der Europapark erklärt auf meine Nachfrage, dass die Achterbahnen und Fahrgeschäfte zusätzlich jeden Tag intern überprüft werden, bevor ihr in den Park dürft. Verglichen damit, wie oft die Achterbahnen am Tag fahren, kommt es laut Europapark sehr selten vor, dass eine Fahrt unterbrochen wird.

Vertraut ihr der Sicherheit von Achterbahnen? Boah, lass mal. Das ist mir doch zu heikel. Gar kein Problem. Ich vertraue den Sicherheitskontrollen. Ich hab Höhenangst. In eine Achterbahn bekommen mich keine zehn Pferde. Da habe ich mir bisher noch nie Gedanken drüber gemacht. Abschicken

In unserer letzten Abstimmung haben wir gefragt, wie zufrieden ihr mit eurem Gehalt seid. 52 Prozent finden, dass sie bei den Preisen für Energie und Lebensmittel mehr verdienen sollten. 33 Prozent finden, dass ihre Branche unterbezahlt ist und nur 15 Prozent sind mit ihrem Gehalt zufrieden.

Über den Stopp der Achterbahn "Euro-Mir" im Europapark haben wir am 4. April in SWR4 Südbaden berichtet.

Der SC Freiburg kickt die Bayern aus dem DFB-Pokal und das auch noch in München! Der erste Auswärtssieg gegen den FC Bayern. Was für eine Sensation! Auch wenn mein Fußballherz für den FC Augsburg schlägt – ich habe mich riesig für den SC und seine Fans gefreut.

Lucas Höler (l.) verwandelte in der Nachspielzeit den Handelfmeter und schoss damit den SC Freiburg ins Halbfinale des DFB-Pokals. SWR SWR

Weniger gefreut hatte sich Bayernspieler Jamal Musiala. Der verweigerte nämlich nach dem Spiel den tröstenden Handschlag von SC-Trainer Christian Streich. Der wiederum schien, wie die Fernsehbilder zeigten, darüber ebenfalls erstmal not amused. Inzwischen haben sich die beiden aber wohl vertragen. Und: Nach dem Bundesligaspiel am Samstag, wenn die beiden wieder aufeinandertreffen, will Musiala sein Trikot an Streich überreichen.

Bei der Pressekonferenz des SC Freiburg vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern hat Streich sogar Verständnis für Musialas Reaktion gezeigt: "Ich weiß doch genau wie ich bin und wie ich in dem Alter war." Und: "Wenn du nach so einem Spiel nicht total wütend bist, wann bist du dann als Sportler wütend?"

Und was macht Streich jetzt mit dem versprochenen Musiala-Trikot? Aufhängen will er es nicht, auch nicht im Schlafzimmer. Für Kinder fragt er manchmal Spieler, ob er ein Trikot haben kann - auch wenn es ihm mit 58 Jahren ein bisschen peinlich ist.

Über den Sieg des SC-Freiburg über den FC Bayern im Viertelfinale des DFB-Pokals haben wir am 5. April in SWR4 Baden-Württemberg berichtet.

Für den Wolf wird es im Schwarzwald langsam eng. Ende März hat das Umweltministerium in Stuttgart ein neues Herdenschutzkonzept veröffentlicht: Der Herdenschutz gilt jetzt auch für Rinder. Wenn ein Wolf wiederholt einen wolfsabweisenden Zaun überwindet, kann er abgeschossen werden. Eigentlich gilt der Wolf als streng geschützte Tierart und darf nicht gejagt werden.

In den Diskussionen um den Wolf, der sich wieder im Schwarzwald angesiedelt hat, kommt es mir oft so vor, dass Schutzzäune und der Abschuss von Wölfen die einzigen Lösungen sind. Das finden wohl auch die Leute beim Naturpark Südschwarzwald und haben dazu jetzt mit Kooperationspartnern ein Pilotprojekt gestartet. Ziel: Völlig offen Lösungen für den Schutz der Nutztiere vor dem Wolf finden. Der Geschäftsführer vom Naturpark, Roland Schöttle, hat mir erklärt, dass das zum Beispiel auch über Drohnen oder KI funktionieren könnte:

Aber auch Lamas könnten künftig Nutztiere vor dem Wolf beschützen. In dem Pilotprojekt sollen Herdenschutzberater in die Pilot-Betriebe gehen und zusammen mit den Landwirtinnen und Landwirten einen Herdenschutz entwickeln, der auf die jeweilige Situation des Betriebs angepasst ist.

Über das neue Herdenschutzkonzept gegen den Wolf hat SWR4 Baden-Württemberg am 1. April berichtet.

Meistgeklickt: Das hat die Menschen in der Region Freiburg und Südbaden auch noch interessiert