Wochenrückblick: Neue alte Kennzeichen, kiloweise Drogen, abgeschottete Fußball-Stars

Warum es bald neue Autokennzeichen gibt, wie der FC Liverpool auf der Baar ankommt und was die Polizei mit beschlagnahmten Drogen anstellt - viel Zündstoff im Wochenrückblick für Südbaden.

Moin und salli! Hier meldet sich Anita Westrup! Ich bin Reporterin und Redakteurin im SWR Studio in Freiburg und in den nächsten Zeilen schaue ich mit euch auf das, was diese Woche in unserer Region los war:

Es war eine groß angelegte Aktion mit Rauschgiftspürhunden und dutzenden Einsatzkräften: Die Kriminalpolizei Rottweil hat am Dienstag in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Böblingen und Konstanz mehr als 15 Wohnungen durchsucht. Die dazugehörigen Personen werden verdächtigt, Drogen und Dopingmittel zu verkaufen. Die Liste der beschlagnahmten Gegenstände ist lang, darunter verbotene Messer, Schlagstöcke und Schreckschusswaffen. Auch Marihuana-Beutel, Tütchen mit Koks und Amphetaminen wurden entdeckt - im Wert von mehr als 65.000 Euro. Nicht der erste Fund dieser Art.

Immer wieder stoßen die Beamtinnen und Beamten bei Hausdurchsuchungen auf größere Mengen Rauschgift, oft Haschisch und Marihuana. Im Polizeijargon heißt es dann, dass die Rauschmittel "sichergestellt" werden. Was ist damit genau gemeint? Was passiert mit den Drogen? Ein Anruf bei Marcel Ferraro. Er arbeitet als Pressesprecher beim Polizeipräsidium Konstanz. "Betäubungsmittel werden in den regionalen Präsidien nur kurzfristig gelagert", erklärt Ferraro. "Spezielle Kuriere" würden die Substanzen direkt nach der Beschlagnahmung abholen und zum Landeskriminalamt nach Stuttgart bringen. Dort würden die Stoffe zunächst aufgehoben werden - solange sie Beweismittel in einem Strafverfahren sind. Danach würden sie vernichtet werden, also oftmals verbrannt.

Da werden Erinnerungen an die "Operation Schneeschmelze" wach. Vor zwei Jahren hatte die bayerische Polizei an einem geheimen Ort in Oberbayern rund 1,5 Tonnen Kokain in einer Müllverbrennungsanlage vernichten lassen. Die Drogen hatten einen Verkaufswert von rund 270 Millionen Euro! Unfassbar!

Manche Bilder bleiben einfach im Kopf: Zum Beispiel die kurze Momentaufnahme von Jürgen Klopp diese Woche. Der Spitzentrainer auf einem einsamen Feldweg - irgendwo auf der Baar - mit leicht schiefem Fahrradhelm und wildem Bart. Was um Himmels willen macht DER denn hier? Achso, ja, klar: Trainingslager mit seinen Jungs vom FC Liverpool. Die Fußball-Weltelite quasi vor der Haustür. Zum Greifen nahe? Fast. Es gibt kein öffentliches Training, keine Autogramm-Stunde, keine zugelassenen Zuschauer beim Freundschaftsspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Montag (24. Juli, 13 Uhr) in der MS-Technologie-Arena in Villingen. Abschottung statt Kontaktaufnahme.

"Schade", findet Thomas Barth, Leiter des Polizeireviers Villingen. Er ist für die Sicherheitsvorkehrungen bei der Partie gegen die Kleeblätter verantwortlich. Das Stadion und der Parkplatz werden laut Barth weiträumig abgeriegelt. Kein Durchkommen für Fans. Zudem meterhohe Sichtschutzwände rund um die Arena. Sogar das Ankommen der Liverpooler werde abgeschirmt. Mit einer schwarzen Plane. Die Ironie daran: Auf dem roten Liverpooler-Bus prankt großformatig der Schriftzug: "You'll never walk alone". Dieser magische Zusammenhalt zwischen Fans und Klub? Wohl noch in der Sommerpause!

Autos sind nicht gleich Autos. Die Blechkisten können ganz schön ans Herz wachsen. Je personalisierter, desto doller. Hier ein Wackel-Elvis auf dem Armaturenbrett, da ein großer SC-Sticker auf der Heckscheibe und die Autositzbezüge in feschem Leopard-Muster dürfen natürlich auch nicht fehlen. Höhepunkt des Personalisierens: das eigene Wunschkennzeichen! Gute Nachrichten für alle Individualisten: Wer sich im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald künftig von der fahrenden "FR"-Einheitsmasse abheben möchte, kann sich ein "MÜL" für Müllheim oder ein "NEU" für Neustadt zulegen. Die neuen alten Autokennzeichen gibt es ab dem 29. September. Mit der Zusammenlegung der Landkreise 1973 wurden die Kennzeichen abgeschafft. Vergangenes Jahr hatte der Kreistag jedoch beschlossen, dass sie wieder eingeführt werden sollen. Die Nummernschilder können von allen Autofahrern aus dem Landkreis beantragt werden. Dezenter Tipp am Rande, an die Bayern-Stars Thomas Müller und Manuel Neuer: Wie wäre es mit einem Zweitwohnsitz im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald? Maßgeschneiderte Schilder wie "MÜL:LER" und "NEU:ER" gibt es nicht an jeder Straßenecke - so viel steht fest.

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wird übrigens nicht der einzige Landkreis mit fahrenden Altkennzeichen sein. Im Kreis Waldshut heißt es seit mehr als zwei Jahren: "SÄK is back". Das Nostalgie-Kennzeichen "SÄK" für Bad Säckingen hat schon so manchem, selbsternannten "SÄK:EL" eine Freude bereitet.

Auch in der Ortenau gibt es immer wieder Gespräche, ob die früheren Kennzeichen der früheren Landkreise auf dem Gebiet des heutigen Ortenaukreises wieder zugelassen werden sollen, also "BH" (Bühl), "LR" (Lahr), "KEL" (Kehl) oder "WOL" (Wolfach) Aber noch herrscht: Einigung und Akzeptanz. Schon verwunderlich. Denn das Autokennzeichen "OG" soll für OrtenauKreis stehen, sucht man doch vergeblich das "G" im Ortenaukreis. So sprechen Insider vielmehr vom berühmt-berüchtigten OrtenauGreis. Das wäre schlüssiger, aber alles Andere als "SÄK:SY".

