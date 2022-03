Woche der Brüderlichkeit beginnt

Beim digitalen Auftakt der Woche der Brüderlichkeit in Freiburg am Montagabend war der Krieg Russlands gegen die Ukraine zentrales Thema. Sprecherinnen und Sprecher von jüdischen und christlichen Gemeinden äußerten ihr Entsetzen über die Gewalt mitten in Europa. Die Woche der Brüderlichkeit fördert bundesweit den jüdisch-christlichen Dialog und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Fair Play – Jeder Mensch zählt". Russlands Präsident Putin habe jedes Fair Play verlassen, hieß es in Anlehnung an das Leitwort. Freiburgs Kulturbürgermeister Ulrich von Kirchbach sagte, es sei schmerzlich bewusst geworden, dass die Menschenrechte auch in Europa jeden Tag aufs Neue verteidigt werden müssten.