Wo kann ich mich in Südbaden jetzt impfen lassen?

Das Impfangebot in Südbaden ist in den letzten Wochen massiv ausgebaut worden. Auch für Kinder ab fünf Jahren gibt es Angebote. Booster-Impfungen sind jetzt nach drei Monaten möglich.

Zusätzlich zu den festen Impfzentren sind vielerorts Impfbusse unterwegs. Zahlreiche Hausarztpraxen impfen, immer wieder gibt es an bestimmten Tagen auch niederschwellige Impfaktionen. Einen guten, aktuellen Überblick über Impfangebote in ganz Baden-Württemberg gibt die Seite dranbleiben-bw.de.

Unsere Übersicht nach Landkreisen:



Am zentralen Impfstützpunkt der Uniklinik in der Freiburger Messe gibt es Erst-, Zweit und Drittimpfungen mit Termin. Geimpft werden Menschen ab 12 Jahren mit sogenannten mRNA-Impfstoffen (BioNTech, Moderna) - je nach Verfügbarkeit. Den Booster gibt es hier bereits drei Monate nach der zweiten Impfung. Dies entspricht der jüngsten Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO).

Auch Kinder ab fünf Jahren mit Vorerkrankungen können dort geimpft werden - die Terminvergabe erfolgt zunächst nur über die Kinderärzte. Nach Weihnachten soll es an der Messe auch Angebote für Kinder ohne Vorerkrankungen geben.

Der Impfstützpunkt bietet zudem ein "Christmas Special" an. Vom 20. bis zum 23.12. braucht man hier zu folgenden Uhrzeiten keinen Impftermin, sondern kann einfach vorbeikommen: Zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr.

Weitere dauerhafte Impfstellen und tagesaktuelle Impfangebote finden Sie auf einer Übersichtsseite der Stadt Freiburg.

Impfaktion an der Messe Freiburg SWR

Der Kreis Breisgau-Hochschwarzwald hat drei Impfstützpunkte: In Breisach, in Müllheim und in Titisee-Neustadt. Geimpft werden alle ab 12 Jahren. Die Impfstoffe variieren je nach Tag - mal gibt es Moderna, mal BioNTech. Vor Weihnachten und zwischen Jahren haben die Impfstützpunkte nicht an jedem Tag geöffnet. Termine müssen vorab gebucht werden.

Die Gemeinde Merzhausen betreibt ein eigenes Mini-Impfzentrum im Forum Merzhausen. Hier können Menschen ab 12 Jahren online Termine buchen. Geimpft wird hauptsächlich mit Moderna. Unter-30-Jährige erhalten gemäß STIKO-Empfehlung BioNTech.

Kurz vor Weihnachten gibt es zudem noch mehrere Impfaktionen in Gemeinden:





Schluchsee: Im Kurhaus können sich am 22.12. alle über 30-Jährigen impfen lassen. Geimpft wird von 9 bis 16 Uhr mit dem Vakzin Moderna. Eine Terminbuchung ist erforderlich.

Bad Krozingen: Noch bis zum 23.12. können sich alle unter 30-Jährigen bei der Aktion "U-30!" im Freizeitbad Aquarado impfen lassen. Geimpft wird zwischen 14 und 19 Uhr. Die Impfaktion ist von den örtlichen Hausärzten, der Stadt Bad Krozingen, der Freiwilligen Feuerwehr und der Kur- und Bäder GmbH.

Ehrenkirchen: In der Kirchberghalle ist am 27.12. von 9 bis 16 Uhr ein Impftag. Da Moderna verimpft wird, ist dieses Angebot nur für Menschen über 30 Jahren. Termin nur mit Anmeldung.

Löffingen: Am 28.12. wird in der Festhalle von 9 bis 16 Uhr geimpft - allerdings nur für Personen, die älter als 30 Jahre sind. Denn verimpft wird Moderna.

Kreis Waldshut

Die vier so genannten Mini-Kreisimpfzentren (Mini-KIZ) im Landkreis Waldshut haben zwischen den Jahren nicht mehr an jedem Tag geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten erfahren Sie hier. Für Erstimpfungen ist keine Voranmeldung erforderlich - für alle anderen schon. Ab dem 3.1. nehmen die Mini-KIZ wieder ihren regulären Betrieb auf.

Kinder ab 5 Jahren können sich am 22.12. im Mini-KIZ in Bonndorf von 14 bis 16 Uhr impfen lassen. Zudem noch am 23. und 30.12. von 8 bis 13:30 Uhr im Mini-Kreisimpfzentrum in Lauchringen impfen lassen. Sie benötigen eine vorherige Terminbuchung. Im Mini-KIZ Bad Säckingen sind zunächst noch keine Kinderimpfungen möglich.

Landkreis Lörrach

Der Landkreis Lörrach bietet zusammen mit dem Mobilen Impfteam aus Freiburg Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen an. Auch Kinder sollen hier geimpft werden können. Montag- bis Freitagvormittag wird immer in Gemeinschaftseinrichtungen geimpft, etwa in Pflegeheimen. Zudem fährt das Mobile Impfteam verschiedene Kommunen an - immer im vierzehntägigen Rhythmus: Binzen, Grenzach-Wyhlen, Kandern, Lörrach, Rheinfelden, Schopfheim, Steinen, Weil am Rhein. Geimpft wird nur mit Termin. Wann das Team wo ist, sieht man im Terminsystem. Geimpft wird im Landkreis Lörrach ausschließlich mit mRNA-Impfstoffen von Moderna und BioNTech. Auch in Lörrach wird nun ab drei Monaten nach der zweiten Impfung geboostert.

Am vergangenen Freitag eröffneten im Ortenaukreis vier Kreisimpfzentren: in Offenburg, Lahr, Oberkirch und Haslach. An sieben Tagen die Woche können sich hier alle ab 12 Jahren ohne Termin impfen lassen: Immer montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 8 bis 16 Uhr. Eine vorherige Terminbuchung ist nicht nötig/möglich. An Heiligabend, dem ersten Weihnachtsfeiertag und Neujahr haben die Kreisimpfzentren geschlossen. Es gibt die Impfstoffe von Moderna, BioNTech und Johnson&Johnson.

Kinder zwischen 5 und 11 Jahren können im Kreisimpfzentrum Offenburg immunisiert werden. Hier gibt es eine spezielle Impfstraße für Kinder unter 12 Jahren mit entsprechender fachgerechter ärztlicher Aufklärung. Geboostert wird auch hier ab drei Monaten nach der letzten Impfung.

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es mehrere Möglichkeiten sich impfen zu lassen. Einmal in den drei Impfstützpunkten in Villingen-Schwenningen, Donaueschingen und St. Georgen. Bei allen drei sind Impfungen sowohl mit als auch (tageweise) ohne Termin möglich. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Moderna, Johnson&Johnson sowie BioNTech (unter 30 Jahren). Spezielle Angebote für Kinder unter 12 Jahren bietet der Landkreis bislang nicht an. Hier sind die Kinderarztpraxen erste Ansprechpartner.

Darüber hinaus gibt es mobile Teams, bei denen sich alle ab 12 Jahren impfen lassen können. Am 22.12. von 14 bis 18 Uhr ist ein Team unterwegs in Königsfeld im Haus des Gastes. Und am 6.1. von 8:30 bis 11:30 Uhr in Donaueschingen in einer HNO-Praxis in der Karlstraße.

Dazu gibt es weitere ärztliche Impfangebote. Das Orthopädie Trauma Centrum (OTC) in St. Georgen boostert am 22. und 23.12. Über-30-Jährige mit Moderna - jeweils von 15 bis 18 Uhr. Geimpft wird nur mit Termin. Auch die Waldeck Klinik in Bad Dürrheim hat ein Impfangebot speziell für Personen ab 30 Jahren: Montags bis freitags von 13 bis 16:30 Uhr. Eine vorherige Terminbuchung ist notwendig.

Die drei Impfstützpunkte in Waldkirch, Emmendingen und Kenzingen haben noch bis zum 23.12. zu den gewohnten Öffnungszeiten auf: Montag bis Samstag täglich von 15 bis 19 Uhr. An Heiligabend impft nur das Zentrum in Kenzingen von 10 bis 14 Uhr. Am ersten und zweiten Weihnachtstag sind alle drei geschlossen. Ab dem 27.12. sind sie dann wieder auf.

Für Kinder zwischen 5 und unter 12 Jahren gibt es derzeit in den Kreisimpfstützpunkten keine Impfungen. Der Landkreis will aber weitere Aktionstage speziell für Kinder organisieren - die Termine werden auf der Seite des Landratsamts veröffentlicht. Booster-Impfungen sind im Landkreis zunächst nur ab 18 Jahren möglich.

Für den Besuch der Kreisimpfstützpunkte ist keine Terminbuchung erforderlich. Die Besucherinnen und Besucher bekommen vor Ort Wartemarken, mit denen die Reihenfolge für die Impfung geregelt wird.

Seit dem 20. Dezember hat der Landkreis Rottweil drei Impfstützpunkte: in Rottweil, Schramberg und Sulz am Neckar. Sie sind im täglichen Wechsel geöffnet. Aktuelle Öffnungszeiten erfahren Sie hier. An allen Standorten ist kein Termin notwendig. Geimpft werden alle Personen ab 12 Jahren. Kinder ab 5 Jahren werden zunächst nur in ärztlichen Praxen geimpft.

Zusätzlich gibt es noch weitere Angebote am 27.12. und 2.1. in Dunningen. Von 10 bis 16 Uhr wird hier in der Turn- und Festhalle geimpft. Weitere Impfangebote, etwa in Arztpraxen im Kreis Rottweil, finden Sie hier.