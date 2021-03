Aggressiv, penetrant, gierig - die Wespe besitzt ein miserables Image. Ist ihr schlechter Ruf gerechtfertigt?

Nur zwei Wespenarten bedienen sich gerne an unserem Essen

Ist im Spätsommer nur der kleinste Fleischgeruch wahrzunehmen, kommt sie binnen Sekunden angeflogen und bringt ihre ganzen Kolleginnen gleich mit. Grillfeste verwandeln die schwarz-gelb gestreiften Insekten in Rekordzeit in Fuchtelpartys. Eigentlich ist es schon ein bisschen fies: Es gibt einige hundert Wespenarten in Deutschland, aber ausgerechnet die beiden "lästigsten" prägen den Ruf der ganzen Art: Die normale Wespe und die deutsche Wespe. Denn nur sie interessieren sich für menschliche Nahrung. Für ihren Nachwuchs brauchen sie Zucker und Eiweiß. Zucker finden sie, wenn wir draußen bei Kaffee und Kuchen sitzen und Eiweiß in der Bratwurst, die wir gerne selbst essen würden.

Bei schwül-heißem Wetter sind Wespen stechfreudiger als bei bewölktem Himmel.

Was mache ich, wenn mich eine Wespe angreift?

Statt mit viel Gefuchtel den Kampf um die Wurst aufzunehmen, gilt es ruhig zu bleiben. Sarah Adelmann vom Naturschutzbund Südbaden rät dazu, in einer Schüssel einen Teig aus Puderzucker und Wasser anzumischen und in sicherer Entfernung abzustellen. Das locke Wespen zwar an. Sie blieben dann aber auch dort. Doch das funktioniert natürlich nicht immer. Oft überraschen uns Wespen auch. Plötzlich sitzen sie auf einem Marmeladenbrot und werden gleich mitgevespert.

Vorsicht beim Esssen: Stiche im Mund und Rachenraum können gefährlich werden.

Was kann ich gegen einen Stich tun?

Ein Wespenstich in den Hals oder in den Mund ist auf jeden Fall immer ein Notfall. Wenn man den Notarzt gerufen hat, sofort die Stich-Stelle kühlen. Denn sobald die Stelle anschwillt, wird die Luftzufuhr abgedrückt. Wer ins Bein oder in den Arm gestochen wurde, muss nicht gleich den Notarzt rufen.

Beim Wespenstich werden Histamine ausgeschüttet. Das sind Botenstoffe, die das Gewebe anschwellen lassen. Sogenannte Anithistaminika setzen Ärzte dann ein, wenn sie eine starke Juckreizreaktion ausschalten wollen. Bei leichten Reaktionen reicht es oft auch aus, ein kühlendes Gel auf die Stelle aufzutragen.

Hornissenstiche sind besonders schmerzhaft

Die Hornisse ist die größte Wespenart. Ihre Stiche sind nicht gefährlicher oder giftiger als die der Wespe. Allerdings enthält ihr Gift einen weiteren Bestandteil, Acetylcholin. Dieser sorgt dafür, dass der Stich besondere Schmerzen verursacht.