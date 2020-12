Die meisten bemerken den Stich erst, wenn es juckt. Was kann man gegen einen Stich tun und wie kann man ihn vermeiden? Wissenswertes über die Mücke und Mückenstiche.

Blut wichtig für Eierproduktion

100 verschiedene Mückenarten gibt es in Europa. Einige von ihnen wie etwa Stechmücken oder Gnitzen sind echte Blutsauger. Die Männchen sind zwar Vegetarier. Die Weibchen aber saugen uns das Blut aus den Adern. Das Blut benötigen sie für die Produktion ihrer Eier. Bevor sie ihre Eier ablegen, sind die Mückenweibchen besonders stechfreudig. Sarah Adelmann vom Naturschutzbund Südbaden beschreibt das Blutsaugen als Versorgungsakt. Das sei vergleichbar mit einem Menschen, der einen Apfel vom Baum pflücke, um ihn zu essen und sich davon zu ernähren, so die Insekten-Expertin.

"Die Mücke sieht uns nicht als Menschen, den sie anfliegt und sticht. Wir sind einfach nur Essen, was rumläuft." Sarah Adelmann, Naturschutzbund Südbaden

Wie erkenne ich einen Mückenstich?

Bei den einen macht sich der Mückenstich nur durch eine kleine, rote Pustel bemerkbar. Andere hingegen reagieren sehr allergisch: Sie bekommen Handteller-große Quaddeln mit Wasseransammlung und einem starken Juckreiz.

Was kann ich gegen einen Stich tun?

Alles, was kühlt, ist gut. Wer gerade unterwegs ist und keine Kühlelemente oder eine kühlende Salbe zur Hand hat, kann sich mit Spucke behelfen. Wer zu allergischen Reaktionen neigt, kann Kortisoncremes verwenden. Diese sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Sehr starken Allergikern rät Insekten-Kennerin Sarah Adelmann, mit dem Hautarzt zu besprechen, ob nach einer Mückenstichattacke vorsorglich ein Antihistaminikum eingenommen werden kann.

Wie kann ich einem Stich vorbeugen?

Mücken sind sehr leise und der feine Stich mit ihrem Saugrüssel ist kaum spürbar. Auf ihrer Beutesuche orientieren sie sich am Kohlenstoffdioxid, also an der Atemluft. Egal wie gut wir unsere Haut unter Kleidungsstücken verstecken, die Mücke findet immer irgendwo ein kleines Schlupfloch. Es gilt also, Vorkehrungen zu treffen.

Im Garten offene Wasserstellen wie etwa Regentonnen abdecken. Vögelbäder sollten jeden Abend gesäubert werden und das Wasser sollte erneuert werden. So kann verhindert werden, dass die Mücken ihre Eier ablegen und auch Vögel werden vor einer möglichen Krankheitsübertragung geschützt. An Türen und Fenstern Insektengitter anbringen. Wer auf Nummer sicher gehen will, dem rät NABU-Expertin Sarah Adelmann, das Bett mit einem Netzgitter abzuschirmen.

Schreckgespenst Tigermücke

Sie ist potentieller Überträger verschiedener sehr gefährlicher Viren. Ursprünglich kommt die Tigermücke aus Asien. Seit 20 Jahren verbreitet sie sich aber auch in Europa. 2007 wurde sie entlang der Autobahn A5 erstmals in Südbaden nachgewiesen. NABU-Expertin Sarah Adelmann bleibt beim Thema Tigermücke gelassen: "Ja wir haben sie, aber sie ist immer noch sehr selten."