Insbesondere Katzen- und Hundeflöhe verirren sich hin und wieder auf den Menschen. Was kann man gegen einen Stich tun und wie kann man ihn vermeiden? Wissenswertes über Flöhe.

Mensch wird meistens von Tierfloh gestochen

Flöhe brauchen einen Wirt, den Mensch oder ein Tier also, auf dem sie leben und von dem sie sich ernähren können. Die meisten Flöhe leben auf Säugetieren, mache auf Vögeln. In Mitteleuropa gibt es circa 80 unterschiedliche Floharten. Der Menschenfloh allerdings ist selten geworden. Hat ein Mensch einen Floh, handelt es sich in der Regel um einen Hunde- oder Katzenfloh. Der Mensch ist also nicht ihr bevorzugter Wirt. Hat er nach einer Stich-Test-Reihe bemerkt, dass er falsch ist, verlässt er den Menschen auch wieder.

Wie erkenne ich einen Flohstich?

Sieben Wochen lang hat der erwachsene Floh in etwa Zeit, seine Opfer auszusaugen. Dann ist sein kurzes Leben auch schon wieder vorbei. Zehn Mal am Tag sticht er zu. Und das auf eine unverkennbare Weise: Flohstiche liegen meistens in einer Reihe oder auf einem Haufen. Bevor der Floh mit dem Blutsaugen beginnt, testet er so erst einmal aus, welche Stelle ihm am besten gefällt.

Bis zu zweieinhalb Stunden saugt der Floh Blut

Die Stiche lösen einen starken Juckreiz aus - ein Mückenstich juckt vergleichsweise deutlich weniger. Angezogen wird der Floh von einer Mischung aus Atemluft, Wärme und Bewegung. Entlang der Unterwäsche sticht der Floh deshalb besonders gern. Zwanzig Minuten bis zu zweieinhalb Stunden dauert dann seine Blutmahlzeit.

Wie kann ich einem Stich vorbeugen?

Da der Mensch insbesondere von Tierflöhen befallen wird, sind Haustierbesitzer besonders gefährdet. Hier heißt es, präventiv vorgehen. Für Haustiere gibt es Flohhalsbänder mit einem Wirkstoff. Auch eine sogenannte "Spot-On"-Behandlung kann helfen: Dabei handelt es sich um ein Medikament, das dem Tier alle paar Wochen in den Nacken geträufelt wird.

Flohzirkusse gibt es noch immer. dpa Bildfunk Picture Alliance/Carolione Seidel