Vranac, Prokupac, Welsch-Riesling - solche Weinsorten wollten die Freiburger Winzerlehrlinge auf einer Klassenfahrt in den Kosovo Ende Mai eigentlich direkt im Weinberg degustieren. Wegen der Pandemie wurde es ein digitaler Kurztrip - mit Weinprobe.

Keine Reisetaschen, keine Pippipausen, keine vorbeiziehenden Landschaften aus dem Busfenster: die künftigen Winzer*innen reisen virtuell, von zuhause aus. Über die Videoplattform "Zoom" sind sie mit Winzer Mustafe Kastrati vom kosovarischen Weingut "Tradita" verbunden. Nach und nach ploppen immer mehr Köpfe im Briefmarkenformat auf. Die Idee zu dieser virtuellen Klassenfahrt in den Kosovo hatte Winzerlehrling Martin Schrader. Im Weinmagazin "Schluck" ist der Basler auf die Weinbauregion rund um Rahovic im Südwesten des Kosovo aufmerksam geworden. Von oben sieht sie aus wie ein grüner Teppich aus Weinreben, dahinter schroffe Gebirgszacken. Die Neugierde bei Martin Schrader war geweckt.

Nach Kosovo-Krieg: Neuanfang mit einheimischen Trauben

Mit an Bord bei diesem Online-Besuch ist auch Carsten Heinemeyer. Der Önologe mit eigener Firma in Breisach, die Bio-Gärhilfen für die Weinproduktion herstellt, war langjähriger Berater der deutschen Wirtschaftshilfe im Aufbau der Weininfrastruktur im Kosovo. "Der Kosovo hat eine jahrtausendalte Weinbau-Tradition, die uns unbekannt ist. Nach den Balkankriegen gab es hier einen Schnitt und einen kompletten Neuanfang", berichtet Heinemeyer den Winzerlehrlingen. Weg von zentralistisch-sozialistischen Strukturen – hin zu individuellem Weinbau mit einheimischen, alteingesessenen Traubensorten: "Die traditionellen Rebsorten waren zur sozialistischen Zeit nicht so beliebt und wurden zurückgedrängt, aber wir haben da verstärkt das Augenmerk daraufgelegt. Sie sind vom Aroma und von ihren Ansprüchen leichter zu handhaben für die Weinbereiter."

Kosovarischer Weinbereiter: Hauptfokus auf heimische Reben

Einer dieser Weinbereiter und Teil dieser neuen Generation von Traubenbauern ist Mustafe Kastrati vom kosovarischen Weingut "Tradita": "Unser Hauptfokus liegt auf einheimischen Weintrauben, Vranac wie Prokupac, die findet man auch in Montenegro, Serbien, Mazedonien und ehemaligen jugoslawischen Ländern."

Mustafe Kastrati, kurze, dunkelblonde Haaren und Brille, hat in der kosovarischen Freiheitsarmee gedient, ist dann nach Deutschland gegangen und wieder zurück auf das im Krieg abgebrannte elterliche Weingut in Rahovic. Jahrzehnte später ist der Hof nicht wiederzuerkennen – Mustafe Kastrati führt stolz mit seiner Laptop-Kamera herum: französische Eichenfässer neben modernen Edelstahltanks. Beim Gang in den Weinkeller bricht allerdings kurzzeitig die Verbindung zu den Winzerlehrlingen ab. Kein Problem, einige Weinflaschen haben es bereits zu den künftigen Winzern nach Hause geschafft. Am Bildschirm degustieren sie drei verschiedene Rotweine von Mustafe Kastrati - Vranina, Ilirida, Drinia.

Weinfelder von Rahovec haben optimale Bedingungen

Etwa 3.000 Hektar umfassen die Weinfelder von Rahovec heute. Das Klima ist kontinental, an über 250 Tagen scheint die Sonne, die Böden sind kalkhaltig und fruchtbar. Winzerlehrling Martin Schrader mit einem rubinroten Wein im Glas ist sich sicher, dass er sich die Reben von Mustafe Krastati bald live anschauen will - sobald Reisen wieder entspannter möglich ist.