Punktuell große Hagelschäden bei Winzern

Die "Haltinger Winzer" verzeichnen nach dem Unwetter am vergangenen Donnerstag Hagelschäden in einer Größenordnung von 30 bis 40 Prozent. Die Schäden fielen allerdings je nach Gemarkung sehr unterschiedlich aus. Besonders stark betroffen waren die Rebberge zwischen Weil am Rhein und dem Ortsteil Haltingen. Die benachbarte Bezirkskellerei der "Markgräfler Winzer" in Efringen-Kirchen ist auf ihren Rebflächen überwiegend verschont geblieben. In Weil-Haltingen waren hingegen Hagelkörner von der Größe einer 2-Euro-Münze gefallen und hatten den Reben zugesetzt.