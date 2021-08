Winzer in Südbaden rechnen mit teils erheblichen Ernteausfällen. Grund dafür sind vor allem Frostschäden und Pilzkrankheiten. So sind in der Ortenau Einbußen von bis 40 Prozent möglich, wie das Offenburger Landratsamt der Deutschen Presse-Agentur sagte. Auch der Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbandes, Peter Wohlfahrth, rechnet mit einem Ernterückgang im Vergleich zum Vorjahr. „Im Süden gibt es - je nach Lage - frostbedingte Ausfälle von 20 bis 80 Prozent.» Außerdem sei der Pilzbefall in diesem Jahr besonders hoch: Nicht nur die Blätter, sondern auch viele Trauben seien befallen. Die Hauptlese soll um den 20. September herum beginnen.