Am Wochenende beginnt die Winterzeit

Zeit zum Innehalten Am Wochenende beginnt die Winterzeit

Es ist mal wieder so weit. Die Uhren werden von Sommer- auf Winterzeit umgestellt. Punkt 3 Uhr in der nacht von Samstag auf Sonntag wird der Zeiger um eine Stunde zurückgedreht, auf 2 Uhr. Die Nacht dauert also eine Stunde länger.