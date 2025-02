Am Wochenende können Wintersport-Fans in der Region noch einmal auf ihre Kosten kommen. Auf dem Feldberg sind zahlreiche Lifte geöffnet, und auch die Loipen sind gespurt.

Die Wintersportsaison ist noch nicht vorbei. Für das erste März-Wochenende hat sich im Südschwarzwald vielerorts die Sonne angekündigt - und Skifahrer und Snowboarder können ihre Ausrüstung noch einmal aus dem Keller holen. Auf dem Feldberg liegen 30 Zentimeter Schnee, davon 10 Zentimeter Neuschnee. Laut Liftverbund Feldberg haben 12 von 17 Liften geöffnet, darunter die beiden Sechser-Sessellifte. Von den 21 Pisten sind etwas mehr als die Hälfte befahrbar. Auch die Rodelbahn am Feldberg ist geöffnet.

Neuschnee in Muggenbrunn, keine präparierten Pisten auf dem Belchen

Auch am Notschrei können sich Wintersport-Fans auf ein schneereiches Wochenende freuen, die beiden Schlepplifte sind in Betrieb. Im Skigebiet Muggenbrunn in Todtnau liegen rund 15 Zentimeter Neuschnee, der Wasenlift und das Förderband Zauberteppich sind geöffnet. Im Skigebiet Todtnauberg ist am Wochenende der Betrieb beim Stübenwasenlift, Kapellenlift und Bucklift geplant. Am Belchen hingegen können die Pisten aufgrund von zu wenig Schneefall nicht präpariert werden.

In Hofsgrund am Schauinsland sind am Wochenende alle Skilifte außer Rotlache ab 9 Uhr geöffnet. Wer es gar nicht abwarten kann, darf bereits am Freitagabend auf die Piste: Von 19 bis 22 Uhr laufen die Lifte am Rosshang und Poche. Auch am Samstag ist das Flutlicht-Skifahren am Schauinsland möglich.

Am Haldenköpfle sind in den vergangenen Tagen rund 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. Auch dort können die Nachteulen unter den Skifahrern am Freitag- und Samstagabend auf die Piste. Tagsüber sind am Samstag und Sonntag alle drei Lifte am Haldenköpfle in Betrieb.

Für Langlauf-Fans: Zahlreiche Loipen in der Region gespurt

Wer es lieber etwas weniger abschüssig mag und trotzdem gerne auf zwei Brettern durch den Schnee gleitet, findet im Südschwarzwald diverse geöffnete Loipen. Am Feldberg sind 22 von 33 Loipenkilometern präpariert. Auch bei Todtnauberg sind mehrere Loipen geöffnet, darunter die gut 20 Kilometer lange Panoramarunde. Am Notschrei sind fast alle Loipen befahrbar: Wer es gerne besonders ausdauernd mag, kann sich dort zwischen der Stübenwasenspur (20 Kilometer) und der Schauinslandspur (17 Kilometer) entscheiden.

Am Belchen fahren zwar keine Lifte, das Langlaufen ist aber trotzdem möglich: Geöffnet sind die Kostloipe, Försterspur und Drescherspur. Allerdings muss stellenweise mit Bodenkontakt gerechnet werden. Eine Übersicht aller befahrbaren Loipen im Südschwarzwald gibt es hier .

Aber auch ganz ohne Ski oder Snowboard kann man das Wochenende im Schnee verbringen. Dazu laden zahlreiche Schnee-Wanderwege im Südschwarzwald ein. Einen ausgedehnten Schnee-Spaziergang kann man unter anderem am Feldberg, bei Muggenbrunn und Altglashütten machen.